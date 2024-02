“Ho smesso di piangere”: Aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni | Non c’e più traccia del marito sul suo profilo

E’ caos in casa “Ferragnez”, lui sparisce dal profilo di lei e da casa, lei compare senza anelli mentre fa ginnastica. Cosa sta succedendo ai genitori di Leone e Vittoria? Si sono realmente lasciati?

Chiara Ferragni e Fedez sono seguiti da sempre, fin da quando lui le ha chiesto di sposarla davanti a tutti ad un suo concerto. Di cose ne sono successe in questi anni, diventando poi genitori felici di Leone e Vittoria. I fatti della vita però possono far perdere l’equilibrio nella coppia, distruggendo in un secondo tutto quello che era stato costruito in questi anni.

Ci sono moltissimi indizi, nonchè quella dichiarazione riportata a Dagospia che fanno presagire il peggio. Ecco che cosa sta succedendo in casa “Ferragnez” che sta tenendo con il fiato sospeso tutti i loro fan e anche i parenti. Il messaggio di speranza della mamma di Fedez dice tutto: “In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.

Aria di crisi tra Fedez e Chiara Ferragni

Prima di proseguire, volevamo riportarvi una notizia dell’ultima ora, in quanto il Codacons ha pubblicato un appello nei confronti di Canale 9, dove Chiara Ferragni sarà ospite domenica 3 marzo da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Ecco che cosa riporta il comunicato: “Il Codacons presenta oggi una formale diffida alla rete televisiva Nove e a Discovery Italia chiedendo di annullare l’ospitata di Chiara Ferragni se non sarà previsto un equilibrato contradditorio con l’influencer sul caso del pandoro-gate” e ancora: “Se la rete non accoglierà la nostra richiesta, siamo pronti ad un ricorso d’urgenza per chiedere il sequestro della trasmissione”.

Non si sa cosa risponderanno dall’emittente televisiva, per ora sappiamo che Chiara dovrebbe andare in trasmissione e rilasciare la sua verità in merito a più punti (forse), dalla situazione del “pandoro-gate” alle tensioni che pare stiano vivendo “I Ferragnez”? Secondo le indiscrezioni pubblicate da Dagospia infatti: “…Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari” e ancora: “Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

E’ finita veramente?

Dopo le indiscrezioni rilasciate da Dagospia, ci sono stati molti indizi che fanno presagire la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. In primis l’uscita di casa del rapper, poi la foto social della mano di Chiara senza anelli, per non parlare della sostituzione della foto profilo dell’influencer passando da una foto di famiglia ad una di lei solo con i suoi figli. Quel post finale poi ha confuso ancora di più i fans: “Ho smesso di piangere, ora sono più forte…Le lacrime erano per i giorni in cui ero più debole, adesso sono più forte…Quando sei felice, facci caso”, come riportano sul Leggo.

A prescindere da tutti i rumors, pettegolezzi e indiscrezioni, per il momento non sappiamo come stiano realmente le cose, in quanto nessuno dei due ha rilasciato nessuna smentita o conferma. Speriamo solo che la famiglia “Ferragnez”, a prescindere da tutti i problemi legali e non che gli ruotano attorno in questo momento, possano riuscire a chiarire per loro e per i loro figli, in quanto è sempre triste quando una coppia “scoppia”. Che dire, aspettiamo ulteriori comunicazioni in merito.