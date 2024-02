Donatella Versace ha un nuovo aiutante: ormai sta cambiando davvero tutto | Lo conosciamo tutti

Donatella Versace ha un nuovo aiutante, il quale si appresta ad aiutarla con un nuovo look. Resterete senza parole, in quanto lo conoscete tutti e diciamo che questo lavoro si allontana di molto con quello che fa di solito.

E’ impossibile non conoscere Donatella Versace, lei e i suoi fratelli sono sempre stati famosi per quel noto brand che li ha resi internazionale. I loro capi di punta sono molto amati, non soltanto dai vip ma anche dalle “persone normali”, tutti vogliono almeno un capo con il loro marchio, piegato nell’armadio.

Adesso, spunta un nuovo scatto nel quale vediamo Donatella insieme al suo “nuovo assistente“, il bello è che è molto famoso e lo conoscete tutti. Generalmente quello non è il suo impiego, ma per la sua amica ha deciso di fare un’eccezione.

Il nuovo aiutante di Donatella Versace

A proposito di Donatella Versace, la stilista è alle prese con il consueto appuntamento, della Fashion Week a Milano. E’ uno degli appuntamenti più importanti per il panorama della moda, al quale tutti cercano di essere sempre presenti. Quest’anno, almeno fino ad oggi, c’è una grande assente, la quale ha lasciato un vuoto. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, la quale fin da quando ha iniziato la sua attività, non aveva ancora mai perso un’edizione dell’evento della moda.

Chiara c’è sempre stata, sia da sola, o accompagnata dalle sorelle o da Fedez stesso. Negli anni è stata anche ospite di Donatella, con la quale sono grandi amici, come si può vedere in vari post social passati. Addirittura abbiamo visto Fedez, insieme a Paloma, partecipare ad una cena dog friendly, insieme alla stilista direttamente a casa sua.

Fedez e Donatella

In merito proprio all’amicizia che lega da tempo Fedez e Donatella Versace, abbiamo visto il rapper passare un pomeriggio di lavoro a stretto contatto con la stilista, la quale è attualmente impegnata alla Fashion Week di Milano. Con toni scherzosi, abbiamo visto il marito (forse) di Chiara Ferragni trasformarsi in assistente e aiutare la sorella di Santo a preparare un look.

Dopo aver pubblicato degli scatti social di loro due insieme, Fedez ha scritto: “Stiamo vedendo la sfilata, prepariamo la sfilata. E un vestito lo faccio io. Posso mettere gli accessori?”, chissà se Donatella ha poi accettato la proposta del suo nuovo aiutante? Sicuramente Federico di moda, grazie a sua moglie Chiara, è diventato ormai un grande esperto.