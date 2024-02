Chiara Ferragni, altro che ‘crisi’ con Fedez: quello che nasconde lo ha svelato solo ora

Ecco dove potrebbe parlare Chiara Ferragni, non solo di quella che pare essere a tutti gli effetti, la crisi del secondo con Fedez ma anche di altre questioni. Non si sa come finirà questa storia.

E’ la notizia del giorno, ovunque si parla di loro, di Chiara Ferragni e di Fedez. Ad oggi non è stata rilasciata nessuna conferma in merito, ma secondo le indiscrezioni pubblicate da Dagospia, per non parlare di quegli indizi social, di quelle mezze dichiarazioni, del cambio di foto profilo di lei, delle parole di lui alla Fashion Week di Milano, sembrerebbe proprio che i due stiano vivendo una forte crisi.

Non si sa ancora se il matrimonio tra il rapper e l’influencer sia veramente giunto al capolinea, ma si sa dove Chiara potrebbe parlare di Federico e di molte altre cose, il 3 marzo. Come si vede sulla pagina social ufficiale del programma, la Ferragni dovrebbe essere ospite da Fabio Fazio a Che tempo che fa.

Chiara Ferragni e la “crisi” con Fedez

Ogni ora, esce un piccolo aggiornamento, sulla vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso milioni di follower. In molti si chiedono se realmente Chiara Ferragni e Fedez si siano lasciati, se realmente le voci che li vedrebbero ad un passo dall’avvocato divorzista siano reali e soprattutto se realmente i genitori di Leone e Vittoria, potrebbero da adesso in poi vivere in case separate. Non importa se si è fan o meno della coppia, ma quando una famiglia si “sfascia” dispiace sempre, anche perchè loro, a prescindere da tutto quello che sta succedendo, sono sempre stati molto uniti e soprattutto dei bravi genitori.

Purtroppo nelle questioni degli adulti chi ci soffre maggiormente sono sempre i figli, quindi speriamo che Chiara e Federico possano in primis risolvere il conflitto di cui tanto si allude e secondo che qualora l’amore dei due fosse realmente al capolinea, di comportarsi in maniera civile e chiudere al più presto la questione in maniera amichevole. Il gossip si sa, ci va a nozze con la loro storia, ma il popolo del web non deve assolutamente dimenticarsi che prima di essere due vipponi, il rapper e l’influencer sono sempre due esseri umani, nonché due persone che soffrono e soprattutto due genitori di due bambini piccolini che prima o poi leggeranno di questa storia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Che Tempo Che Fa (@chetempochefa)

Chiara andrà da Fabio Fazio?

In attesa di una qualunque conferma o smentita dei rumors che ruotano attorno alla presunta fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez, i follower non vedono l’ora di sentire cosa dirà, l’influencer ai microfoni di, Che tempo che fa, sul canale 9 da Fabio Fazio, il 3 marzo. Si pensa che Chiara potrebbe parlare di quella che pare essere una delle crisi più brutte che sta vivendo con il rapper, o magari smentire le voci di divorzio, chi può dirlo?

In merito alla questione del “pandoro-gate“, non si sa se ne parlerà o meno, visto gli avvertimenti del Codacons e la minaccia di sequestrare il programma, qualora le sue direttive non saranno rispettate. Diciamo che questa è una situazione molto delicata, motivo per cui non ci resta che attendere maggiori sviluppi in merito.