Belen Rodriguez, addio a Elio Lorenzoni: nella vita della showgirl già un altro uomo | L’indiscrezione clamorosa

Dopo la fine della storia d’amore tra Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni, voci di corridoio, parlano di un altro uomo che avrebbe fatto breccia nel cuore della showgirl. Ecco di chi stiamo parlando.

Belen Rodriguez da un pò di tempo a questa parte, è sempre al centro della scena, per motivi diversi, ma sempre sulla bocca di tutti. E’ iniziato tutto dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, passando poi per i problemi di salute, per la chiacchierata con Mara Venier a Domenica In, con le dichiarazioni sui vari tradimenti, arrivando poi alla sua nuova storia d’amore con Elio Lorenzoni.

Nonostante non ci sia stata ancora una conferma ufficiale sembra ormai ovvia la rottura tra i due, dopo pochi mesi di quella storia che Corona aveva definito così: “Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare se stessa”. Da giorni si vocifera che Belen possa aver trovato nuovamente l’amore in un’altra persona, a tradirla starebbe stato un quadro. Ma sarà proprio così?

Dopo Elio per Belen è arrivato un nuovo amore?

In merito ai due ex più importanti della vita di Belen Rodriguez, escludendo Elio Lorenzoni, troviamo ovviamente i padri dei suoi due figli, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Rispettivamente i papà di Santiano e Luna Marì. Per quanto riguarda Antonino, nelle settimane scorse, la lite furiosa tra i due era stata l’argomento di maggiore discussione dal popolo dei social. Dopo minacce, urla, ipotesi di udienze e così via, pare che, come ha riportato il settimanale, Oggi, la pace tra i due sia giunta.

Abbiamo visto Antonino a passeggio nel giorno di San Valentino con la sua “persona preferita”, cioè la sua bambina e in molti hanno vociferano da un pò che i due possano essere tornati assieme. Ovviamente, gli stessi rumors, vedrebbero la Rodriguez di nuovo insieme a Stefano De Martino, dopo essere stata beccata, come ha riportato Deianira Marzano, nella stessa palestra dell’ex marito. Diciamo che i follower vorrebbero l’happy ending per Belen con uno dei suoi ex, ma ci sarà qualcosa di vero in tutti questi pettegolezzi?

Belen Rodriguez e Giacomo Cavalli?

Oltre tutti questi pettegolezzi, c’è né un altro che aleggia prepotentemente in rete in queste ore, in merito al presunto nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. Dopo la fine con Elio Lorenzoni, finora mai confermata, abbiamo visto la showgirl riprendersi in mano la sua vita, con quei viaggi in solitaria e con il ritorno alla sua grande passione, cioè la danza. La Rodriguez si sta godendo la vita, come possiamo vedere sui social, pubblicando anche diversi scatti di quadri famosi.

Ed è proprio per via di uno di questi scatti, che i follower sono insorti sui social. Sembrerebbe che la medesima opera postata da Belen si trovi anche nell’abitazione del giocatore di basket, Giacomo Cavalli, con il quale tra l’altro era stata paparazzata insieme nel 2018. All’epoca, i due si erano professati amici e pare che la loro amicizia stia continuando da allora, per via anche della grande passione per l’arte che li accomuna.

Sui social troviamo quindi una parte di follower che li vedrebbe ancora amici e un’altra che li vedrebbe più che amici. Chi avrà ragione secondo voi? La Rodriguez e Cavalli stanno veramente insieme? Per ora ci sono solo tanti pettegolezzi sul conto della conduttrice ma nessuna certezza.