Emma Marrone, confessione piccante: ecco cosa è successo davvero con il rapper | Flirt in corso

Emma Marrone ha rilasciato la sua verità, svelando ai suoi follower qual è il vero legame che la lega al rapper. Ecco che cos’è successo realmente, quel flirt annunciato sarà stato vero?

E’ una di quelle cantanti che ascolteresti per ore, in quanto i suoi brani ammaliano i fan fin dal suo esordio ad Amici. Stiamo parlando ovviamente da Emma Marrone, la cui voce eclettica riesce ad interpretare ogni melodia e ogni genere. Nonostante le critiche che gli haters puntualmente le riservano, lei va sempre a testa alta e continua a fare quella sua musica che ci ha fatto cantare anche durante questo Festival di Sanremo.

In merito proprio alla kermesse canora, sono iniziati a girare rumors su di lei e di un famoso rapper. In molti sospettano che tra i due ci sia un flirt in corso, ma sarà proprio così? A chiarirlo, la stessa Emma, la quale, come sempre se ha qualcosa da dire, la dice, senza troppi giri di parole.

Flirt in corso tra Emma e il noto rapper?

In merito ad Emma tra l’altro, a parte la sua vita privata di cui vi parleremo a breve, per quanto riguarda la sua vita lavorativa invece, oltre al successo che la sua “Apnea” sta facendo, dopo aver portato il brano al Festival di Sanremo, adesso sostituirà la voce di un’altra grande della musica italiana. In pratica, Fabri Fibra, sta registrando una nuova versione, del suo vecchio brano cult, “In Italia“.

In questa versione, la voce storica di Gianna Nannini sarà sostituita da quella di Emma e Baby Gang, i quali daranno una nuova sfumatura ad un brano molto d’effetto e diretto con il quale Fabri Fibra ha lanciato un messaggio molto forte. Come ha dichiarato lo stesso rapper infatti: “Anche in un panorama dove il rap è cambiato, per suoni, flow e contenuti, In Italia ha un suono che funziona ancora oggi e le nuove strofe mie e di Baby Gang raccontano il nostro paese oggi, fotografano un’ Italia ancora più complessa”.

Emma e Tedua?

Tornando alla sua vita sentimentale, giravano parecchie indiscrezioni su di un possibile flirt tra Emma Marrone e Tedua, dopo la gag del cellulare, nel quale si era visto che l’ultima ricerca online della cantante riguardava proprio il rapper. Ecco che cosa ha dichiarato la cantante ai microfoni di Radio 105: “Io sono una ca**ara e avevo lanciato questa cosa…Mi chiedono perché l’ho cercato e ho spiegato che l’avevo visto, era molto figo e volevo vedere quanti anni avesse” E ancora: “Tutto qua. Poi ci siamo beccati in giro e ci siamo fatti due risate. Poi siamo andati a una festa a divertirci ma niente di trascendentale. Non è successo niente. Fatevi una vita, andate avanti. Tra me e Tedua non c’è stato niente e non c’è niente”.

Sollecitata da Diletta Leotta, Emma ha svelato cosa cucinerebbe a Tedua se fosse suo ospite per cena: “Un gin tonic vale? Spero di non avere il tempo di mangiare”, ha ironizzato la bella “real brown”.