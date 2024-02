Simona Tagli, la confessione clamorosa in diretta tv: Alfonso Signorini basito dalla notizia

Simona Tagli ha fatto una confessione in diretta, ecco di chi è “innamorata” la gieffina. Sono rimasti tutti senza parole, in quanto non pensavano questo di lei, visto che appena entrata la sua idea era un’altra.

E’ la nota soubrette famosissima soprattutto negli anni ’90, la quale ha prestato il suo volto a programmi quali, Drive In, Popcorn, Domenica In e così via. Stiamo parlando di Simona Tagli, una delle ultime entrate al Grande Fratello, la cui presenza è stata abbastanza burrascosa.

Sono molti coloro con i quali ha discusso, con alcuni in maniera più accesa rispetto agli altri. Pensare che, da quello che si vocifera, la Tagli era stata fatta entrare proprio per creare tensione con Beatrice Luzzi, da quello che possiamo leggere sull’articolo pubblicato da msn.com, dove rivelano di quella censura effettuata dagli autori, mentre la gieffina lo rivelava alla Luzzi. A prescindere da cosa sia vero e cosa no, Simona ha rilasciato una dichiarazione che ha lasciato tutti quanti senza parole.

La confessione clamorosa di Simona Tagli

In merito proprio al forte legame che si è creato tra Simona Tagli e Beatrice Luzzi, qualche giorno fa, i telespettatori hanno assistito ad una scena molto tenera, come non se ne vedevano ormai da tanto. La new entry infatti, ha compiuto 60 anni e per festeggiare l’occasione, “la rossa” gli ha preparato una torta di compleanno. Questo gesto ha scaldato il cuore di tutti in fan della Luzzi, i quali hanno commentato sui social con frasi come questa: “Bea è sempre troppo tenera nei confronti degli altri”.

Sicuramente, la Tagli uno strappo alla regola l’avrà fatto, visto che per dimagrire, come aveva dichiarato lei stessa in una precedente intervista, aveva seguito la dieta utilizzata anche da Flavio Briatore, nella quale era previsto un periodo di digiuno a intermittenza fatto da un altro dove si poteva mangiare quello che si voleva.

Si è “innamorata” di lei

Simona Tagli, da quello che sappiamo, ad oggi è single. Dopo il suo divorzio e quel famoso voto di castità fatto alla Madonna di Lourdess che tanto aveva fatto parlare di sé, questa rivelazione ironica ha riportato a galla questa vecchia indiscrezioni, avvenuta subito dopo la rottura dal padre di sua figlia Georgia.

Simona era entrata con un’immagine ben chiara in testa, era a favore di Perla e contro Beatrice, ma poi qualcosa è scattata tra le due gieffine, trasformandosi così in grandi amicone. In merito a questa nuova amicizia, la Tagli ha rivelato ad Alfonso Signorini: “io in questa casa, parlo di amore universale, dovevo trovare chissà quale uomo o chissà quale ragazzo. Mi sono innamorata di Beatrice, non faccio coming out però la amo. Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei”, trovando il consenso del conduttore.