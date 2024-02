Ferragnez affossati da una nota giornalista che ci ha ‘visto lungo’: “..solo una strategia”

Una nota giornalista ha voluto rilasciare la sua opinione in merito alla presunta crisi che starebbero vivendo “i Ferragnez”. Dopo le sue parole alcuni l’hanno appoggiata, altri l’hanno criticata. Ecco che cosa ha dichiarato.

La presunta crisi matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez è l’argomento del giorno di ormai molti giorni. Nessuno dei diretti interessati ha ancora rilasciato una smentita o una conferma ufficiale di quello che starebbe succedendo tra di loro, anche se da quello che stiamo leggendo in rete, pare che lui sia andato a vivere in un’altra casa e lei non solo ha cambiato foto profilo, ma ha anche postato quella foto della sua mano senza anelli.

Di indiscrezioni ne stanno uscendo veramente tante su di loro e in molti stanno rilasciando la loro opinione. Anche la nota giornalista ha voluto condividere la sua teoria in merito ai presunti problemi di coppia tra Chiara e Federico. La sua opinione ha diviso l’opinione pubblica, con chi concorda con lei, dichiarando di “averci visto lungo” e altri che invece la criticano aspramente. Cosa ha dichiarato?

La dichiarazione della giornalista in merito ai problemi dei “Ferragnez”

Prima di svelarvi cosa ha dichiarato la giornalista in merito alla presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez, volevamo riportarvi le ultime due novità, in merito a questa storia. La prima riguarda le dichiarazioni rilasciate dal rapper ai microfoni di Pomeriggio 5: “Anche se fosse vero ciò di cui si parla, vengo a dirlo a voi? Ha senso che io venga a raccontare i problemi della mia vita a voi? Secondo lei io ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?…”.

La seconda novità riguarda l’intervista rilasciata da Chiara al Corriere della sera, dove ha parlato sia del caso del “pandoro-gate”, sia di suo marito: “Comunque, è mio marito. E secondo me, in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia…”. La priorità di entrambi i coniugi è comunque sempre quella di proteggere i loro figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Ferrari (@paolaferrari_db)

La teoria di Paola Ferrari

Come dicevamo, chi più chi meno, in queste ore, in molti stanno esprimendo la propria opinione sulla presunta rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Anche la nota giornalista, Paola Ferrari, la quale ha dichiarato in merito: “E se fosse tutta una mossa per distrarre l’attenzione sul Pandoro Gate e tutte le altre inchieste?”.

Come per tutte le cose, questa dichiarazione ha diviso l’opinione pubblica, c’è chi le ha dato ragione e chi torto. In realtà, non sappiamo qual è la verità, in quanto questi sono tutti rumors. Non ci resta quindi che attendere delle conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.