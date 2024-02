Caterina Balivo, rivelazione dolorosa in diretta tv: quello che ha confessato rabbrividisce il pubblico

Caterina Balivo, confessa un retroscena doloroso al suo pubblico. Nessuno può credere alle parole della conduttrice

Bella, energica, solare e sempre sorridente, Caterina Balivo è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano. Il suo talento e la professionalità nello svolgere il proprio lavoro ha catturato l’attenzione del grande pubblico sin dai suoi esordi.

Il 21 febbraio 2024 la bella napoletana ha compiuto 44 anni e nonostante il passare degli anni, continua a mostrare la sua perfetta forma fisica. In una giornata così speciale, la conduttrice ha vissuto una giornata speciale circondata dall’affetto della sua famiglia, delle sue colleghe e dell’amato pubblico de “La Volta Buona“.

Dedita al lavoro, Caterina ha deciso di festeggiare il suo compleanno negli studi del programma che conduce dal 2023 e non sono mancate le sorprese per celebrarla. A sorprenderla è stato il suo amico e collega Alberto Matano che si è presentato in studio con il sottofondo di “Un ragazzo, una ragazza” dei The Kolors.

La Balivo ha poi condiviso il suo entusiasmo su Instagram: “Qui ve lo dico: sono morta. Alberto pensavo fossi un ragazzo che all’improvviso volesse stare in onda. Sorpresa apprezzata e super riuscita. Il cuore mi batteva forte per la paura”.

La vita privata di Caterina Balivo

Dal 2014 Caterina Balivo è sposata con Guido Maria Brera, l’esperto di finanza e lo scrittore che l’ha resa mamma di Guido Alberto nel 2012 e Cora nel 2017. Durante una recente intervista rilasciata al settimanale Il Giorno, Caterina ha ammesso: “Con i figli io sono molto più rigida e severa, ma l’obiettivo è lo stesso: crescere persone rette e perbene”.

Nonostante la sua rigidità, la conduttrice è follemente innamorata di tutta la sua famiglia ed ha raccontato i momenti privati a cui non rinuncerebbe per nessun motivo. “L’attimo perfetto è quando i miei figli mi si buttano tutte e due addosso sul letto o sul divano, o se sorseggio un rosé ghiacciato davanti a un tramonto, come pure se scambio gli auguri a Natale con i miei cari. Situazioni che non si comprano”, ha ammesso Caterina.

Caterina Balivo, la dolorosa rivelazione in diretta televisiva

Caterina Balivo ha sempre dimostrato di essere una donna forte, determinata e follemente innamorata della sua famiglia. Dal 2014 è legata sentimentalmente a Guido Maria Brera ed hanno messo al mondo due bellissimi figli. Tuttavia, la conduttrice de La volta buona, ha raccontato il dramma che ha vissuto qualche anno fa.

Anche la Balivo ha vissuto la terribile esperienza dell’aborto ed ha raccontato: “Un paio di anni fa ero rimasta di nuovo incinta. Ero felicissima e, avendo già avuto un bambino ero convinta che tutto sarebbe andato bene. Invece no. Quando ho perso il bambino, al terzo mese, sono stata malissimo. Ma dovevo comunque andare in video, avevo le mie responsabilità”.