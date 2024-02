“Uscite senza senso”: Uomini e Donne, affronto clamoroso a Gianni Sperti | Una dama lo affossa senza pietà

Uomini e Donne, la famosissima e storica dama affronta Gianni Sperti senza nessun timore: “Uscite senza senso..”

Uomini e Donne è un celebre dating show targato Mediaset che, dal lontano 1996, conquista l’attenzione del grande pubblico. Le dinamiche amorose che si creano negli studi più famosi della televisione, continuano ad essere seguiti con passione dall’Italia intera.

Il dating è condotto da Maria De Filippi, la presentatrice che con la sua empatia e sensibilità ha conquistato l’Italia intera. L’obiettivo della trasmissione è quello di far nascere nuovi amori e dal 2010 è stato introdotto anche il Trono Over.

La conduttrice concede la possibilità di trovare il vero amore anche a uomini e donne con un’età superiore ai 40 anni. Il percorso di Dame e Cavalieri ha meno restrizioni rispetto al Trono classico poichè le esterne avvengono senza telecamere e non hanno un limite di tempo per scegliere il proprio partner.

A commentare le conoscenze ed i nuovi amori ci sono gli opinionisti, due figure indispensabili e che hanno contribuito al successo della trasmissione. La coppia vincente è composta da Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e Donne, l’affronto a Gianni Sperti

Sono moltissimi anni che il dating show di Canale 5, Uomini e Donne, continua ad appassionare milioni di telespettatori. Tante coppie sono riuscite a costruire delle basi solide per un amore duraturo ed hanno costruito una meravigliosa famiglia. Allo stesso tempo, però, sono tanti i protagonisti del dating che da anni si mettono in gioco per trovare la propria anima gemella.

Nella puntata andata in onda il 23 febbraio, l’attenzione del grande pubblico è stata catturata da un acceso dibattito tra una celebre Dama diventata una protagonista del dating e l’opinionista più amato di Canale 5. L’ex ballerino Gianni Sperti, sempre schietto e sincero, ha espresso il suo parere sul percorso ambiguo della famosissima Aurora Tropea.

Uomini e Donne, ecco cosa è accaduto

Nella puntata andata in onda il 23 febbraio 2024, a catturare l’attenzione dei telespettatori è stata la storica dama Aurora Tropea. La donna, al centro studio, racconta della sua nuova conoscenza con il Cavaliere Franco Taddei: “Franco mi fa simpatia, mi dà sicurezza. E’ una persona piacevolissima. Hai un’energia straordinaria. Mi piace. Fisicamente ero molto bloccata ma io vado sempre oltre l’aspetto fisico”.

Tuttavia, le parole d’amore di Aurora non sono bastate a placare le polemiche di Gianni Sperti che accusa la dama di scarso interesse nei confronti del Signor Franco. L’opinionista confessa: “Perché secondo me, alcune tue uscite, sono senza senso. Togliendo il periodo in cui non ci sei stata, abbiamo mai visto una tua storia d’amore?“. Aurora cerca di difendersi ricordando della sua frequentazione con Marco che è stata interrotta per volontà del cavaliere, ma Gianni non ci casca e accusa: “Devi frequentare uomini che ti piacciono perché se tu lasci il numero a Gianluca, l’uscita con il signor Franco è inutile“.