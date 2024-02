Alessia Fabiani, altro che sincera: finalmente dopo mesi di ‘battaglia’ la verità è venuta a galla

Alessia Fabiani, la “battaglia” non è andata come sperava. Questa volta la verità vincerà su tutto: di seguito i dettagli

Alessia Fabiani è un celebre volto della televisione italiana che ha conquistato il successo negli anni Novanta e Duemila. Il suo debutto avviene come attrice e le viene affidato un ruolo nella sitcom “Orazio“, ma Alessia è ancora una bambina e dovrà aspettare per la vera popolarità.

Nel 1995, però, partecipa al concorso di bellezza Bellissima e gli occhi sono puntati tutti su di lei. Vince la competizione ed inizia delle collaborazioni professionali con artisti del calibro di Alberto Castagna e Gerry Scotti.

Il vero salto di qualità per la sua carriera avviene nel 1999 quando viene selezionata come letterina di Passaparola, lo storico programma condotto da Gerry Scotti. Questo ruolo lo mantiene fino al 2003, anno in cui diventa tronista di Uomini e Donne.

La sua carriera prosegue a gonfie vele e nel corso degli anni, dimostra versatilità come attrice, presentatrice e modella. Bellissima e talentuosa, Alessia decide di proseguire gli studi nonostante la sua popolarità nel mondo dello spettacolo e nel 2008 consegue una laurea in Scienze dei beni culturali.

Alessia Fabiani, da vittima a colpevole

Alessia Fabiani è una showgirl che ancora oggi viene ricordata per la sua bellezza e la presenza scenica che l’ha contraddistinta negli anni Duemila. Nel 2008 la showgirl sposa Fabrizio Cherubini e mettono al mondo due bambini, Kim e Keira. Il loro amore finisce nel 2015 e la Fabiani accusa l’ex di maltrattamenti e abusi.

Tuttavia, la showgirl ha dovuto affrontare il peso di non essere creduta e da vittima è diventata colpevole. «Penso che contro di me ci sia stato un pregiudizio perché sono una donna di spettacolo. Per una soubrette la compassione non vale? L’imputato era lui, ora sono diventata io», ha ammesso Alessia al Corriere della Sera.

Alessia Fabiani, la verità viene a galla

Alessia Fabiani, showgirl e modella, aveva accusato e denunciato il suo ex marito di abusi e maltrattamenti. Ora la vicenda si è ribaltata: Fabrizio Cherubini è stato assolto da ogni accusa, mentre lei è indagata per falsa testimonianza. Una dichiarazione dell’amico di Fabrizio ha cambiato le carte in tavola: “Tradiva il marito ed era lei a picchiarlo“.

La showgirl ha concesso un’intervista al Corriere della Sera dopo questa terribile notizia ed ha ammesso: “Non me l’aspettavo, è andato tutto al contrario. Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura, per essere presa sul serio?”. La sua priorità ora sono i due figli Kim e Keira: “Io devo proteggerli, i miei bambini. Mi mostro serena anche se dentro sto malissimo. Sui social ho nascosto tutto, lui invece ha postato una sua foto e la scritta: ‘Ho vinto’. Ha capito? Festeggia”.