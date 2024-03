Mirko Brunetti, finalmente mette a tacere tutti con una confessione: Alfonso Signorini basito

Mirko Brunetti, la sua verità arriva come un fulmine a ciel sereno. Questa volta ha lasciato tutti senza parole

Mirko Brunetti nasce nel 1997 a Rieti ed è diventato celebre nel mondo dello spettacolo a seguito della sua partecipazione a Temptation Island con la fidanzata Perla Vatiero. I due, dopo 5 anni di relazione, decidono di mettere alla prova il loro amore con un viaggio nei sentimenti.

La coppia, al termine della trasmissione, decide di prendere strade diverse ed entrambi escono con nuovi partner. La love story, però, diventa in poco tempo una delle più chiacchierate del mondo dello spettacolo.

Mirko, Perla e Greta, la nuova fidanzata del giovane, diventano concorrenti del Grande Fratello. Si crea un triangolo amoroso che fa letteralmente impazzire l’Italia intera tanto da non parlare d’altro. L’amore però vince su tutto e la storia tra Mirko e Greta giunge al capolinea.

Il suo grande amore per la ex Perla è ancora vivo e così, una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, Mirko decide di mettere da parte l’orgoglio e far sentire la sua vicinanza alla bellissima campana.

Mirko Brunetti, la lettera e le lacrime di Perla

Da oltre due mesi, nella casa del Grande Fratello non si fa altro che parlare della storia d’amore tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. L’Italia intera si è appassionata alla love story del momento, ma pare che i tira e molla siano giunti al termine. Mirko è stato eliminato dal gioco, ma nelle ultime settimane è rientrato per condividere qualche giorno con la sua ex.

Con le lacrime agli occhi, Brunetti ha scritto una commovente lettera indirizzata a Perla e lasciata nel tugurio. La bella mora, una volta giunta nella zona della casa comunicata dalla produzione, è scoppiata in lacrime poichè si aspettava di trovare il suo grande amore. Che la regia abbia escogitato tutto per vedere la ragazza crollare è ciò che pensano in molti, ma sicuramente la lunga dichiarazione d’amore ha ricucito qualche vecchia ferita.

“Ci siamo detti Ti Amo e io la sto aspettando…” ❤️ #GrandeFratello pic.twitter.com/iC1oLK2ftD — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

Mirko Brunetti, la sue parole non lasciano dubbi

Mirko Brunetti, in occasione di San Valentino, è tornato nella casa del Grande Fratello per festeggiare la festa degli innamorati in compagnia della sua Perla. Anche se non sono tornati ufficialmente insieme, il ritorno di fiamma è prevedibile ed una frase pronunciata da Mirko non è passata inosservata: “Sono tre mesi che non la bacio“.

Durante il saluto finale, finalmente si sono dati il bacio tanto atteso che però ha lasciato perplessi i telespettatori che si aspettavano più passione. Mirko ha raccontato che il vero bacio se lo sono scambiati sotto le coperte in tugurio ed ha ammesso: “Rimango certo e felice della scelta che ho fatto. Sicuramente alcune frasi, alcune situazioni possono sembrare ambigue, ma io mi sto fidando di lei. Ci siamo detti ti amo, quindi la sto aspettando. [..] Si risolve insieme e spero che Perla inizi e continui a pensare con la propria testa“.