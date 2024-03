Daniela Martani, lo sfogo è a dir poco vergognoso: imbarazzo e panico fra il pubblico per quello che è accaduto

Daniela Martani in uno sfogo social, ha portato a conoscenza dei suoi fan, un fatto che l’ha lasciata senza parole. Le sue dichiarazioni hanno diviso l’opinione pubblica con chi l’ha appoggiata e chi l’ha criticata.

L’ex hostess di Alitalia non è nuova alle polemiche, in quanto chi la segue lo sa, quello che ha da dire, Daniela Martani lo dice senza troppi giri di parole. Vegana e ambientalista convinta, la conduttrice radiofonica e showgirl, divide da sempre l’opinione pubblica con le sue proteste.

Anche in questo caso, Daniela, ha riportato ai suoi fedeli seguaci, una disavventura che ha vissuto in prima persona, denunciando, quello che ha detta sua, è stata un’esagerazione. Anche in questo caso, i follower si sono divisi, non tutti le hanno dato ragione. Ecco che cos’è successo.

La protesta di Daniela Martani

Per chi non la conoscesse, Daniela Martani è l’ex hostess dell’Alitalia, diventata poi un personaggio molto attivo, sia in radio, sia in televisione che sui social. E’ stata ospite in diversi programmi, come per esempio Domenica Live, Pomeriggio 5 e Nemo, ma anche in reality quali, L’Isola dei famosi e il Grande Fratello.

La Martani, dovrebbe essere single attualmente da quello che si è capito, inoltre sta cercando di riprendersi dalla notizia che non potrà più avere figli, dopo lo stress subito sull’isola, come ha raccontato lei stessa: “Non potrò mai più diventare madre. Dopo essere tornata dall’esperienza dell’Isola dei famosi non ho più avuto il ciclo…dopo approfonditi accertamenti medici ho avuto la risposta: non potrò mai avere figli. Sto cercando di superare lo shock di questa dolorosa realtà…”.

Inoltre, si definisce ecosessuale: “gli ecosessuali pensano che la terra sia una vera e propria amante, moltiplicatrice di erotismo. È una cosa meravigliosa. Io sono ecosessuale, anche San Francesco parlava alle piante, ai fiori e agli alberi…”, ha rivelato sui social.

Una colazione “salata”

In un recente video social su TikTok, con tanto di scontrino, Daniela Martani ha denunciato, quello che a detta sua, sarebbe un episodio shock: “Ho pagato sei euro un tè caldo…Sono andata a Prati, a Roma, una zona normalissima, non una zona in, una zona commerciale…Ma secondo voi è una cosa accettabile? Per me è uno scandalo…”.

Questa sua condivisione, che già si va a sommare alle proteste rilasciate da molti cittadini di varie città, per il fenomeno attuale che viene definito come quello dello “scontrino folle“, ha diviso l’opinione pubblica. C’è chi le ha dato ragione e chi no. Vi riportiamo il post social, in modo che possiate farvi una vostra idea.