Fabio Fazio mette a tacere un noto giornalista in diretta tv: c’entra Mara Venier | Gelo in studio

Durante un dibattito avvenuto nella sua trasmissione, Fabio Fazio difende Mara Venier, pur ricevendo pareri discordanti da chi ha iniziato la polemica. Ecco che cos’è successo.

Fabio Fazio, da diverso tempo ha cambiato solo emittente televisiva, passando infatti da Rai 3 al Canale 9, mantenendo sempre lo stesso programma, Che tempo che fa e lo stesso staff, da quello che possiamo vedere in trasmissione.

Non importa l’aria che tira e le parole che vengono dette durante le polemiche, se Fabio ha qualcosa da dire la dice, come al solito. Per questo non stupisce il fatto che nonostante tutto, abbia preso le difese della sua collega, Mara Venier. Ecco che cos’è successo.

Fabio Fazio prende le difese di Mara Venier

Aprendo un attimo una parentesi su Mara Venier, il giorno tanto atteso che tutti aspettavano ormai da mesi, pare essere giunto. Barbara D’Urso, sarà ospite a Domenica In, da zia Mara, domenica 3 marzo, per la sua prima grande intervista, dopo il caos successo a Mediaset. Non si sa di preciso cosa succederà quel giorno, c’è chi trema probabilmente e chi invece non vede l’ora di saperne di più.

Probabilmente Barbarella dirà finalmente la sua, dopo tanti mesi di silenzio, su quella fine di contratto che tanto ha fatto discutere, non si può ancora dire, si sa solo che i fan sono “impazziti” e non vedono l’ora di sentire cosa l’ex conduttrice di Pomeriggio 5 avrà da dire. Ha scelto la sua amica Mara per fare il suo grande rientro, chissà se sarà l’inizio di una proficua collaborazione con la Rai?

“Menomale che Fabio non è Mara Venier” 🥶 #CTCF pic.twitter.com/dUgoe8buCs — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 25, 2024

Fabio blocca la polemica

Tornando a noi, durante la puntata andata in onda qualche giorno fa, di Che tempo che fa di Fabio Fazio, sul Canale 9, come possiamo vedere dal breve video riportato dal tweet de, Il Grande Flagello, tra il conduttore e i suoi ospiti si è aperto un acceso dibattito. Per placare immediatamente la polemica però, Fabio, da “gran signore”, come l’hanno definito sui social, ha difeso Mara Venier, facendo intendere che non fosse quello il posto per parlare della bufera attuale scoppiata a Domenica In.

A prescindere da tutto, su chi ha ragione e chi torto, non spetta a noi dirlo, Fazio ha preso in mano le redini del suo programma, come ha sempre fatto, fin dagli esordi. Non si sa se Mara ricambierà il favore o meno, per adesso, i telespettatori, stanno aspettando di sapere se domenica 3 marzo, Chiara Ferragni sarà veramente ospite del suo programma e soprattutto che cosa verrà detto in quel frangente? Diciamo che quella domenica, i telespettatori avranno molto da guardare facendo zapping da un canale all’altro.