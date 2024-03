Marco Mengoni, dolore improvviso per il cantante: la scomparsa lo ha segnato per sempre

Anche Marco Mengoni è stato segnato dalla sua scomparsa improvvisa. Sono rimasti tutti scioccati, in quanto nessuno si sarebbe mai immaginato di dovergli dire addio così presto.

Marco Mengoni è uno di quei cantanti che ha dato e continua a dare molto alla musica italiana, in quanto con i suoi brani sempre profondi e mai scontati, tocca le corde delle anime dei suoi fan. Come abbiamo visto quest’anno però, il cantante riesce ad ottenere consensi anche in veste di co-conduttore, in quanto insieme ad Amadesu hanno fatto faville al Festival di Sanremo.

Nonostante stia vivendo un periodo veramente positivo per quanto riguarda il suo lavoro, Marco non dimentica mai il suo lato umano, per questo motivo ha voluto rendere omaggio anche lui a quella grande persona, la cui scomparsa ha segnato tutti quanti. Soprattutto perchè nessuno si sarebbe mai aspettato per lui, un epilogo così tragico.

Il dolore improvviso di Marco Mengoni

Aprendo una breve parentesi su Marco Mengoni, che non vuole assolutamente essere una mancanza di rispetto a quello che andremo a dire nel paragrafo successivo, pare proprio che il cantante e il suo amico di vecchia data, il tennista Matteo Berrettini, abbiano fatto “pace”, dopo quel “piccolo diverbio”. Con uno scatto social nel quale entrambi si allenano insieme a tennis, Mengoni ha scritto sulla sua pagina Instagram: “Ci vediamo al prossimo allenamento, pronti per il doppio”.

Marco Mengoni ha raccontato in maniera ironica ad Alessandro Cattelan che in passato era amico di Berrettini, ma dopo che lui regalò la sua racchetta a Jovanotti anziché a lui come aveva promesso, non lo “fece più amico”: “Ero amico di Matteo Berrettini, ma abbiamo litigato…” e dopo aver parlato di quella racchetta mancata ha dichiarato: “Matteo con te non ci parlo più. Lorenzo, dato che non giochi a tennis quella racchetta è mia. Me la puoi inviare…”, aveva scherzato il cantante.

Ascoltavi le canzoni, le parole, i suoni e poi dicevi quello che pensavi, con analisi profonde e attente… grazie per i tuoi insegnamenti, Ernesto💔mancherai tanto alla musica. pic.twitter.com/OxegloZ1Q9 — Marco Mengoni (@mengonimarco) February 26, 2024

Un addio straziante

Il giornalista musicale, inviato de, La Repubblica, Ernesto Assante, ha lasciato all’improvviso, sua moglie, le sue figlie e tutti coloro che avevano avuto il piacere di conoscerlo, per colpa di un ictus terribile. Il giornalista aveva soltanto 66 anni, nonostante i soccorsi siano stati tempestivi, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

Sono rimasti tutti scioccati da questa tragica notizia, motivo per cui, tutti i personaggi dello spettacolo che l’avevano conosciuto, hanno voluto lasciare un pensiero, come Marco Mengoni, il quale per rendergli omaggio, dopo aver pubblicato uno scatto social che li ritraeva insieme qualche anno fa, ha scritto: “Ascoltavi le canzoni, le parole, i suoni e poi dicevi quello che pensavi, con analisi profonde e attente… grazie per i tuoi insegnamenti, Ernesto mancherai tanto alla musica”.