Mattino Cinque, panico per un’inviata: quello che ha detto la conduttrice lascia tutti senza parole

C’è stata molta preoccupazione per l’inviata di Mattina Cinque da parte della conduttrice, la quale cerca di proteggerla e metterla in guardia per tutto il servizio. Ecco che cos’è successo.

Mattino Cinque è diventato l’appuntamento fisso di molti telespettatori, i quali ogni mattina si sintonizzano sulla rete Mediaset e non si perdono neanche un puntata. Federica Panicucci e Francesco Vecchi, trattano ogni giorno moltissimi temi di attualità e di cronaca, i quali tengono aggiornati i fan di quello che succede in Italia.

La conduttrice del programma, qualche giorno fa, si è preoccupata molto per una sua inviata, alla quale ha elargito moltissime raccomandazioni in diretta, per cercare di proteggerla dalla situazione che si era venuta a creare. Ecco che cos’è successo.

Panico per l’inviata di Mattino Cinque

A proposito proprio di Federica Panicucci, per tutti gli haters che avevano messo in giro “la voce” che per lei questa, sarebbe stato l’ultimo anno di conduzione di Mattino Cinque, dovranno ricredersi. Infatti, la conduttrice, non solo proseguirà la sua avventura su Canale 5 insieme al collega Vecchi, ma dall’11 marzo approderà anche su Rete 4, con il programma Mattino Quattro.

I due show non si faranno concorrenza, in quanto il primo proseguirà nel suo palinsesto sempre con il suo orario standard, quindi dalle 8:30 alle 11:00, mentre il nuovo programma inizierà dalle 11:00 alle 12:00. Tutto calcolato insomma. I temi trattati dovrebbero essere i soliti di Canale 5, da come possiamo leggere sul sito, TvBlog: “Sui contenuti della fascia è facile intuire che la mission del programma madre prosegua a base di temi d’attualità, cronaca, costume e società…”. La Panicucci quindi condurrà entrambi gli show, il primo sempre con Francesco Vecchi, mentre quello su Rete 4 con Roberto Poletti.

Un nubifragio improvviso

Tornando a noi, Federica Panicucci, in diretta da Mattino Cinque, con la sua inviata Benedetta, ha manifestato una forte preoccupazione per lei, per via delle condizioni meteorologiche avverse. Infatti, mentre l’invitata spiegava i fatti dell’ultimo tragico caso di femminicidio che si è venuto a consumare, Federica, vedendo quel nubifragio improvviso, ha richiamato la giornalista con queste parole: “Copriti che piove a dirotto, Benedetta…”.

Nonostante il tempo, l’inviata ha mantenuto la sua postazione e con molta professionalità è arrivata fino alla fine del servizio. A questo punto, la Panicucci le ha lanciato un’ultima raccomandazione: “Metti il cappuccio che sei bella lo stesso…Vai sotto la tenda a coprirti…”.