Benedetta Rossi, altro che Chiara Ferragni: i numeri per la blogger parlano davvero | Il motivo è solo questo

A prescindere da tutto, Benedetta Rossi e Chiara Ferragni, hanno una cosa in comune, i loro mestieri. Entrambe influencer, anche se di settori diversi, hanno un cospicuo numero di follower che le seguono.

Chiara Ferragni viene da sempre definita come la prima vera influencer italiana che ha dato il via a questa professione, fino al suo arrivo, praticamente sconosciuta in Italia. Con lei, anche altri utenti social hanno potuto intraprendere questo lavoro, seppur in settori diversi.

E’ l’esempio di Benedetta Rossi, la quale non è un’influencer di brand di moda e cosmetici come la Ferragni, ma lo è del settore che più ama di tutti, cioè la cucina. Con le sue ricette, i suoi prodotti e i suoi modi di cucinare, la food blogger ha riunito un numero di follower veramente di rispetto.

Benedetta Rossi blogger come Chiara Ferragni

A prescindere dal caos che sta succedendo nella vita di Chiara Ferragni, della quale escono nuove indiscrezioni ogni giorno che passa, ci soffermiamo invece su Benedetta Rossi, la quale ha deciso di provare una nuova esperienza lavorativa. Siamo abituati a vederla nel ruolo di food blogger e conduttrice per la maggiora, ma pare che dopo la serie animata dedicata a lei e alla sua famiglia, il lavoro di doppiatrice, inizia a piacerle molto.

Infatti, come ha dichiarato lei stessa, attualmente è stata impegnata per la realizzazione del documentario, che tratta le vicende delle volpi, Kina e Yuk. Benedetta si è molto divertita nel suo ruolo: “Ho avuto la voglia di raccontare questa bellissima storia, mi sono messa in gioco ma sono stata affiancata da professionisti che mi hanno indirizzato spero nella giusta direzione e spero di aver fatto un buon lavoro…”.

I numeri parlano chiaro

A prescindere dal ruolo lavorativo che è differente, Benedetta Rossi non ha nulla da invidiare a Chiara Ferragni, in quanto entrambe sono diventate influencer di professione ed entrambe vantano un grosso numero di follower. Ecco che cosa ha dichiarato la food blogger in merito: “I social sembrano lontani da noi perchè non è come essere di fronte l’un l’altro ma dietro gli schermi ci sono delle persone e io sento il loro affetto e questa è la parte più bella”. E ancora: “Io sono come un’amica, una vicina di casa che magari ti aiuta e ti da qualche soluzione”.

Inoltre, in merito al suo lavoro di influencer ha dichiarato: “E’ una grande responsabilità, sono molto felice, qui numeri sono delle persone e ciò mi fa sentire molto supportata ed aiutata ed è bellissimo”.