Belen Rodriguez, attacata pesantemente proprio da lui: la replica della showgirl è terrificante

Belen Rodriguez è stanca di sentirsi attaccata per tutto, motivo per cui ha replicata in maniera molto diretta a quel commento per nulla lusinghiero. Ecco che cos’è successo e soprattutto che cosa ha detto la showgirl.

Non è un periodo facile per Belen Rodriguez, la quale sta cercando in tutti i modi di ritrovare il suo baricentro, dopo lo stravolgimento che le ha fatto visita. Nonostante tutto, Balù è forte e sta cercando piano piano, di ritornare la se stessa di una volta, con o senza fidanzato.

D’altronde una donna non ha bisogno di un uomo per essere felice o almeno se non si trova quello giusto è inutile stare con qualcuno che la vita te la peggiora. Per questo la Rodriguez adesso, sta vivendo per se stessa e soprattutto per i suoi figli, i quali verranno sempre al primo posto. Non stupisce quindi che la conduttrice, stanca di quelle continue critiche, abbia perso la pazienza e risposto a tono a quel commento poco gratificante.

Belen Rodriguez attaccata ferocemente

Tra l’altro, Belen Rodriguez attualmente è di nuovo al centro della scena, per quegli scatti pubblicati dal settimanale Chi, dove la si vede insieme al giocatore di basket, Bruno Cerella, con il quale in molti sostengono che tra i due ci sia un ritorno di fiamma. Ovviamente non si sa assolutamente se i due personaggi fossero insieme in versione fidanzati o semplicemente come due amici che passano una bella serata, in quanto questi, sono solo rumors.

Per il momento, la conduttrice si mostra in una storia social, mentre tiene per mano “l’uomo” più importante della sua vita, cioè suo figlio Santiago, alla cui storia social scrive: “Fidanzata? Sì con mio figlio”. In molti sospettano che con questa frase, Balù abbia voluto smentire tutti i rumors che attualmente ruotano attorno alla sua vita privata.

La risposta della conduttrice

A prescindere dalla sua vita privata, che tale dovrebbe rimanere, Belen Rodriguez, ha voluto voltare pagina pare e si sta godendo a pieno il suo ruolo da mamma. Per questo non stupisce il fatto che qualche giorno fa, è stata pizzicata mentre si divertiva, con i suoi figli, in un parco giochi di Milano, mentre insieme a loro giocava sui tappeti elastici. A questo dolce quadretto familiare, molti fan hanno risposto con parole di affetto e di felicità, ma ovviamente gli haters non mancano mai.

Uno di loro, a corredo di quel momento ha scritto: “Beh certo, in un parco giochi mi pare normale l’esibizione lap dance, ma io dico, ma la sexy la deve fare pure al Parco Sempione? Ma una regolata questa scappata di casa proprio non riesce a darsela”. Stanca di questi attacchi gratuiti, la conduttrice ha replicato molto seccamente: “Ma non rompere i co***oni”.