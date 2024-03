Micol Olivieri spara a zero su una nota fiction Rai: il motivo è davvero incredibile

Micol Olivieri, l’Alice della fiction, I Cesaroni, ha rilasciato la sua opinione su una famosa fiction Rai, che sta avendo un grande successo. Questa opinione avrà diviso l’opinione pubblica?

L’abbiamo amata nella fiction, I Cesaroni, è proprio lei, Micol Olivieri alias Alice Cudicini, la quale come si vocifera da un pò, potrebbe tornare nell’inedita stagione della medesima fiction, che dovrebbe arrivare a breve sui canali Mediaset.

A parte quel ruolo, Micol è diventata moglie e mamma e si diletta sporadicamente con ruoli televisivi e soprattutto sui social, dove è diventata un’influencer molto seguita. Inoltre, sul suo canale YouTube è andata in onda la webserie, Una famigliAnormale, la quale è piaciuta molto ai fan.Ed è in merito proprio alla sua esperienza di attrice per fiction, che la Olivieri ha voluto dire la sua in merito ad una fiction Rai molto amata.

L’opinione di Micol Olivieri in merito alla fiction Rai

Micol Olivieri deve molto alla fiction I Cesaroni, grazie alla quale, prima di convolare a nozze con il marito, Christian Massella, nel 2014 a soli 21 anni, padre dei suoi due figli, Arya e Samuel, riuscì a comprarsi una casa tutta sua a Roma. Dopo il matrimonio, come l’Alice de, I Cesaroni ha mostrato più volte sui social, si è trasferita insieme al marito in una villa nel sud di Roma, la quale gli offre ogni genere di comfort.

Ma cosa ci avrà fatto quindi la Olivieri della sua ex casa? Semplice, oltre ad essere un’influencer, la giovane è anche un’imprenditrice ed è proprio sotto questo aspetto che ha deciso di trasformarla in una casa per affitti brevi, adibita a tutti coloro che si trovano in viaggio nella Capitale. Per chiunque volesse farci un pensierino, sappiate che le prenotazioni sono già aperte.

Ne ha viste solo due puntate

Pur essendosi reinventata, Micol Olivieri in prima battuta è e resterà per sempre una brava e talentuosa attrice, la cui esperienza le ha permesso di lasciare questo suo punto di vista, totalmente soggettivo, che ha comunque diviso l’opinione pubblica. Molti le danno ragione e altrettanti le danno torto, in quanto amano la nota fiction della Rai.

Stiamo parlando di Mare Fuori e nonostante la storia sia arrivata alla quarta stagione, la Olivieri ha un punto di vista che va totalmente controcorrente: “Ho trovato nelle prime due puntate che vidi grandi buchi di sceneggiatura…in generale credo quel tipo di contenuto non sia adatto ai giovani di oggi….”.

E ancora: “È un po’ sfuggito di mano il tutto. È vero che è dichiaratamente dai 16 anni in su, ma è vero che l’hanno visto anche un sacco di ragazzini ed è diventato questo mito dei ragazzi che scelgono una vita sbagliata. Non ne avevamo bisogno”. Non si sa se gli attori di Mare Fuori le risponderanno, nel mentre ad aver risposto alle sue frasi ci hanno pensato i follower. Voi cosa ne dite?