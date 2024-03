Alessandra Mussolini, frecciatina velenosa sulla ex di Riccardo Scamarcio: “Mi fregò…”

Ecco che cosa ha dichiarato Alessandra Mussolini sulla ex di Riccardo Scamarcio. Non credereste mai a cosa le “ha rubato”, secondo il suo racconto. Sono rimasti tutti senza parole.

Alessandra Mussolini è un personaggio televisivo, nonchè attrice e politica italiana, nata a Roma nel 1962. A prescindere da tutta la sua storia in politica, l’europarlamentare ha lasciato tutti senza parole, dopo la sua partecipazione a Ballando con le stelle, dimostrando a tutti la sua bravura nella danza o la commozione di quando ha ballato insieme a suo figlio, durante lo show di Milly Carlucci.

Nel mondo dello spettacolo, la Mussolini ha partecipato a diversi programmi televisivi, nonchè ha recitato in diversi film, sia sul piccolo che sul grande schermo. Alessandra ha raccontato di avere molti bei ricordi, per quanto riguarda la sua esperienza al cinema, ma anche brutti, rivelando un particolare aneddoto sulla ex di Riccardo Scamarcio. Ecco che cosa ha dichiarato.

La rivelazione di Alessandra Mussolini

Tra l’altro Alessandra Mussolini ha rilasciato anche una recente rivelazione che poco ha a che fare con i suoi aneddoti passati, quanto piuttosto a quell’aggressione subita a Strasburgo che ha lasciato tutti senza parole. Un uomo l’ha aggredita con una stampella, riempendola di insulti: “Sono stata aggredita in pieno centro a Strasburgo, picchiata con una stampella in testa e in varie parti del corpo, insultata, sono sconvolta…”, ha raccontato ad Adnkronos.

A prescindere dal credo politico, calcistico, religioso e quant’altro di ognuno di noi, quando un essere umano, per manifestare il proprio pensiero, aggredisce fisicamente e/o verbalmente un altro essere umano, uomo o donna che sia, ha già perso in partenza. Oggi giorno, come ha rivelato anche la Mussolini: “Sono sconvolta, perché c’è un clima di violenza che mi preoccupa moltissimo”.

Alessandra Mussolini vs Valeria Golino

Tornando al fulcro del nostro articolo, Alessandra Mussolini si è raccontata senza filtri da Monica Setta a Storie di donne al bivio e tra i vari ricordi svelati, ha parlato dei ricordi belli e di quelli brutti, per quanto riguarda la sua esperienza nel cinema.

Ecco che cosa ha dichiarato: “ci sono alcuni ricordi belli come il Tassinaro con Alberto Sordi. E altri brutti, come quella volta che Valeria Golino mi fregò a un provino. Il film lo fece lei e non io…”. Chissà se la ex compagna di Riccardo Scamarcio vorrà replicare alle parole della Mussolini? Vedremo nei prossimi giorni se arriverà una replica o meno.