“Ho sbagliato”: Rai, una conduttrice fa un passo indietro e chiede scusa | Quello che ha fatto è gravissimo

La conduttrice riattiva i commenti sui social e chiede scusa per quelle parole che hanno diviso l’opinione pubblica. Per alcuni ha fatto una cosa grave, altri ne sostengono la sua buona fede e altri ancora capiscono il suo ruolo di dipendente.

Sicuramente non è facile lavorare in televisione, in quanto, a prescindere dal contesto che può essere giusto o sbagliato, tutto viene amplificato. I vip sono soggetti al classico passaggio “dalle stelle alle stalle“, nel giro di pochi secondi, in quanto si sa l’opinione pubblica può portarti in alto un giorno e scaraventarti giù senza paracadute, l’altro.

Per questo, dopo il caos scoppiato che ha generato il malcontento da parte dei telespettatori nei confronti della Rai e della conduttrice, per quelle parole, quest’ultima ha deciso di scusarsi pubblicamente. Ecco che cos’è successo.

Le scuse della nota conduttrice

Questo Festival di Sanremo 2024, verrà ricordato per moltissime cose, non soltanto per i cantanti e le loro canzoni o per il conduttore, ma anche per le polemiche che ruotano ancora attorno a questa edizione. Dopo le parole di Ghali sul palco, c’è stato una sorta di effetto domino, fino ad arrivare ad una nota conduttrice che ha letto durante il suo programma, un comunicato firmato da Roberto Sergio, l’ad della Rai.

Senza entrare nel merito delle sue parole, il comunicato ha diviso l’opinione pubblica, per molti è stato sbagliato, per altri hanno capito che la conduttrice in veste di “dipendente” ha fatto quello che le ha richiesto l’azienda e così via. In sua difesa è intervenuto Fiorello il quale ha dichiarato: “Far leggere quelle veline è stato un errore, ma adesso calmiamoci tutti. È successo ed è stato stigmatizzato abbondantemente. Adesso calma, perché quando entra in gioco la violenza non va più bene…”.

Mara Venier sul comunicato letto a #DomenicaIn: “ho sbagliato… […] È stato sbagliato leggerlo” pic.twitter.com/qUqOQ2RJB9 — Trash Italiano (@trash_italiano) February 29, 2024

Mara Venier e le sue parole

Come avete potuto intuire, dopo la lettura di Mara Venier a Domenica In, del comunicato firmato da Roberto Sergio, gli animi si sono accesi sul web. C’è chi l’ha criticata, chi l’ha appoggiata, chi ha capito la sua buona fede e chi non gliela perdona. In merito alle critiche subite, un utente ha scritto sui social: “Nessuno ha capito che il dispaccio Rai poteva leggerlo, è il ‘condividiamo tutti’ che non doveva dire e doveva scusarsi con chi non la pensa così”.

A questo commento, è la stessa Venier a rispondere: “Infatti ho sbagliato, ma non avevo mai letto cosa c’era scritto e mi hanno detto che era un comunicato pacifico. Da questo il mio ‘condividiamo tutti’. È stato sbagliato leggerlo. Buona giornata”. Chissà come finirà questa storia?