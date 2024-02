Francesco Totti, l’indiscrezione sulla gravidanza di Noemi Bocchi lascia tutti sorpresi: ecco cosa nasconde la coppia

Francesco Totti e Noemi Bocchi, l’indiscrezione che fa sognare. La bellissima compagna del capitano è incinta?

Francesco Totti è stato un grande campione del calcio italiano che ha indossato una sola maglia nella sua carriera sportiva, ovvero quella della Roma. Nell’ultimo anno, però, l’ex capitano è tornato a far parlare di se a causa della sua vita privata.

La separazione dalla showgirl Ilary Blasi ha occupato le prime pagine delle riviste di gossip, incuriosendo i fan sulla presenza di una seconda donna nella vita di Francesco. «Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile», sono state le parole di Totti nel suo comunicato stampa.

La ragazza in questione è proprio la flower designer Noemi Bocchi, ma non si hanno informazioni certe sulla data di inizio della relazione. Qualcuno pensa che Francesco abbia tradito Ilary con la designer romana e a confermarlo è anche la versione della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Ilary, infatti, nel suo libro “Che stupida” racconta: “Qualcuno aveva visto sul profilo Instagram di Noemi una story con tredici rose pubblicata il giorno di San Valentino del 2022. La didascalia recitava: ‘Tredici mesi di noi’. I primi like di lui, mi dissero più avanti, risalivano ad agosto dell’anno precedente”.

Francesco Totti, il primo red carpet di coppia

La storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi procede a gonfie vele e ne danno ampia dimostrazione le foto di coppia che circolano sul web. Due anni dopo la separazione da Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma ha ritrovato la serenità al fianco della giovane 35enne.

I due innamorati hanno sfilato, per la prima volta insieme, sul red carpet per il documentario “Adesso vinco io” di Marcello Lippi. Francesco e Noemi si sono mostrati disponibili nei confronti dei fotografi per concedere foto e video in tutta la loro bellezza.

Francesco Totti, l’indiscrezione sulla gravidanza di Noemi

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono sempre più affiatati e complici e lo hanno dimostrato sul red carpet romano per la premiere del docufilm dedicato a Marcello Lippi. In questa occasione hanno sfoggiato un look nero coordinato e sono apparsi sereni e rilassati.

Tuttavia, i fan più attenti hanno notato un dettaglio che ha letteralmente lasciato senza parole. Il pancino sospetto di Noemi Bocchi non è certamente passato inosservato e milioni di persone iniziano a sognare un altro piccolo Totti. L’indiscrezione è emersa nelle ultime ore a causa dell’outfit scelto da Noemi. La 35enne l’abbiamo spesso vista con abiti succinti, ma questa volta ha scelto un look large per via della sua gravidanza? Non ci resta che attendere delle notizie più certe dai diretti interessati.