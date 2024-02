Mara Venier questa volta ha fatto davvero un grosso colpo: ecco chi ospiterà a Domenica In

Mara Venier, svelata l’identità del prossimo ospite speciale a Domenica In. Nessuno avrebbe mai immaginato di vederla li

Mara Venier è una grandissima icona della televisione italiana che, da moltissimi anni, tiene compagnia a milioni di telespettatori con Domenica In. La conduttrice ha realizzato una carriera degna di rispetto, ma ben presto il pubblico dovrà abituarsi all’idea della sua assenza.

Da molti anni, Mara annuncia che è in prossimità di abbandonare la conduzione del programma domenicale e pare che quel momento sia arrivato. La conduttrice ha confessato di essere alla sua ultima edizione e di voler dedicare le sue attenzioni alla famiglia.

Giunta alla sua quindicesima edizione, Mara ha ammesso in un’intervista rilasciata a Gente: “è la mia ultima Domenica In. Inutile girarci intorno“. Un duro colpo per il grande pubblico che non può far a meno della Zia d’Italia.

Il dispiacere, però, è anche di Mara che nell’intervista ha confessato: «In quelle tre, quattro ore io dimentico tutto il resto, sono davanti al pubblico e sono lì per il pubblico. Domenica In mi ha aiutato in alcuni momenti dolorosi».

Mara Venier, la bufera del comunicato a Domenica In

Mara Venier è una grandissima protagonista della televisione italiana che ha conquistato l’Italia alla conduzione del celebre Domenica In. Il suo percorso professionale è sempre stato lineare, ma talvolta può capitare anche di commettere degli errori. Questo è accaduto nello speciale Sanremo del programma domenicale a causa di un comunicato stampa dell’AD Rai che ha sollevato una bufera attorno a Mara.

La conduttrice è stata accusata di aver censurato Ghali e Dargen D’Amico mentre esprimevano il loro parere sul terribile genocidio di Gaza. In un’intervista al Corriere della Sera, Mara ha ammesso: “Interrotto Dargen? Eravamo in ritardo, molti artisti dovevano ancora cantare“. Ed ha proseguito: “Io piango per le mamme di Gaza che hanno perso i loro figli bambini, come piango per le donne ebree stuprate e prese in ostaggio. Piango per tutte le vittime civili“.

Domenica Barbara D’Urso sarà ospite di Mara Venier a #DomenicaIn.

Sarà la sua prima apparizione e intervista televisiva, dopo la fine del contratto con Mediaset (Da TvBlog) pic.twitter.com/FluZmroEfH — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 27, 2024

Mara Venier, ospite speciale a Domenica In

Mara Venier si è più volte scusata con il pubblico per l’incomprensione avvenuta nello speciale Sanremo di Domenica In. Nonostante l’errore, la conduttrice resta sempre la zia d’Italia amata da milioni di telespettatori. Una grande notizia è stata diffusa nelle ultime ore e riguarda un’ospite speciale che verrà intervistato da Mara a Domenica In.

Nella puntata del 3 marzo 2024, tornerà in Rai una donna che ha conquistato l’Italia con il suo “caffeuccio pomeridiano” e che all’improvviso ha dovuto abbandonare la sua celebre trasmissione “Pomeriggio 5”. Stiamo parlando proprio di Barbara D’Urso che, dopo oltre un anno di assenza e 20 anni di servizio per Mediaset, tornerà in televisione per concedere un’intervista alla sua grande amica Mara Venier.