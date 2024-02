Annalisa, altro che lacrime: è arrivato il momento di mostrare davvero quello che ha fatto con un noto cantante | L’hanno vista tutti

Annalisa, lo ha fatto proprio con il famosissimo. Nessuno poteva aspettarsi quel comportamento: di seguito i dettagli

Annalisa Scarrone è una delle cantanti più amate dagli italiani che, grazie al talent Amici di Maria De Filippi a cui partecipa nel 2010, è riuscita ad imporsi nel panorama discografico nazionale. I suoi brani sono delle vere e proprie hit ascoltate da ogni generazione.

Reduce dal successo del Festival di Sanremo 2024, Annalisa sta spopolando con “Sinceramente“. Il brano, sin dalla prima esibizione, si è rivelato il più streammato sulla piattaforma Spotify. La cantante si è classificata al terzo posto alla kermesse musicale.

Sul Festival della canzone italiana, ha ammesso: «Fin da bambina mi è sempre piaciuto, anche se devo confessare di aver avuto una parentesi ribelle alle superiori: ascoltavo musica underground e dicevo che non lo guardavo, ma era una bugia. Io fantastico di vederlo per cinque giorni in sala tra il pubblico, a fare i pronostici e le scommesse, chissà che prima o poi non ci riesca davvero».

Annalisa ha dimostrato un cambiamento radicale rispetto ai suoi esordi quando appariva impacciata e timida. Oggi è una vera diva da palcoscenico, in grado di intrattenere e far divertire milioni di spettatori.

Annalisa, mesi d’oro per la cantante

Annalisa, ancora una volta, ha dimostrato di essere un’artista di tutto rispetto con una presenza scenica da far girare la testa. Il suo nuovo brano “Sinceramente” ha spopolato ed è il più ascoltato tra quelli proposti alla kermesse musicale che si è conclusa da poche settimane.

E’ sicuramente un periodo d’oro per la cantante che ad aprile 2024 inizierà il suo tour “Tutti nel vortice“. Annalisa terrà concerti nei palazzetti delle più importanti città italiane ed ha già comunicato il sold out all’Arena di Verona. In pochi giorni, è stata comunicata la seconda data, il 20 maggio, per raddoppiare l’appuntamento del capoluogo veneto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ANNALISA FANPAGE (@annalisa.events)

Annalisa, lo ha fatto con il famosissimo cantante

Alla sfilata di Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week 2024 hanno partecipato moltissimi ospiti, ma a regalare fortissimi emozioni sono stati Annalisa e Mahmood. Entrambi reduci da un grandissimo successo per il Festival di Sanremo, hanno presenziato all’evento più importante del panorama della moda ed hanno regalato moltissime emozioni.

I due artisti, infatti, al termine della sfilata, si sono scatenati all’after party di Dolce & Gabbana ed hanno ballato sulle note di “Sinceramente” e “Tuta gold“. A Mahmood è sempre piaciuta la canzone della sua canzone tanto che sono diventati virali i video mentre canticchia il ritornello durante il Festival. I due artisti si sono divertiti ed hanno ballato tra gli ospiti presenti.