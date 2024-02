Benedetta Parodi, dopo anni spunta la verità sui suoi fratelli: quello che ha detto a Verissimo lascia senza fiato

Ecco che cosa ha svelato Benedetta Parodi sui suoi fratelli, durante la sua ospitata a Verissimo. Le sue parole vi lasceranno senza fiato, in quanto non è sempre scontato purtroppo, udire queste affermazioni.

E’ la guru della cucina, con le sue ricettine gustose, Benedetta Parodi, tiene compagnia da anni a tutti i suoi follower, la quale la seguono sempre con tanto amore e ardore. La conduttrice, con i suoi piatti sempre differenti, ha ispirato tantissime persone durante la preparazione di pranzi e cene sempre diversi e accattivanti.

Ma Benedetta, non prova soddisfazione soltanto nel suo lavoro, ma anche in famiglia, in quanto sono tutti molto uniti, non soltanto con il marito e i figli, ma anche con i fratelli e la mamma. Quando si riuniscono fanno veramente una grossa tavolata e siamo sicuri che la conduttrice ci andrà a nozze con i suoi manicaretti. In merito proprio a questo affetto che li tiene uniti, la Parodi ha parlato dei suoi fratelli a Verissimo, ecco che cosa ha svelato.

Benedetta Parodi e i suoi fratelli

Benedetta Parodi, ormai non ha bisogno di molte presentazioni, in quanto basta dire il suo nome e cognome e tutti pensano inevitabilmente ad uno dei suoi tanti piatti visti in televisione o in rete. Perchè infatti, non dimentichiamoci, che le sue ricettine non le possiamo ammirare soltanto sul piccolo schermo, ma anche sui social, dove la conduttrice si diverte a tentare i suoi follower con tanti piatti sempre diversi ma anche nei suoi libri, che scrive di sovente.

Inoltre, siamo sempre stati abituati a vederla nella sua cucina di casa, a cucinare i suoi piatti in diretta, ma spulciando la sua pagina Instagram, pare proprio che a breve utilizzerà una nuova location tutta sua, in modo da non privare la sua famiglia della stanza adibita alle sue registrazioni. La chiamerà “il magazzino”, come ha suggerito sui social e grazie all’aiuto di un noto mobilificio per l’arredamento, vedremo sicuramente un grosso cambiamento. Come ha concluso Benedetta: “Non vedo l’ora di mostrarvelo! Stay tuned!”.

Una chiacchierata a Verissimo da Silvia Toffanin

Oltre alle soddisfazioni professionali, come vi dicevamo, Benedetta Parodi riceve tanto affetto anche in famiglia, motivo per cui ha tutta questa carica nell’affrontare sempre una nuova sfida dopo l’altro. A parte l’amore incondizionato che prova per suo marito e per le sue figlie, qualche giorno fa, durante una sua ospitata a Verissimo da Silvia Toffanin, abbiamo appreso di quel forte legame che la lega anche a sua mamma e ai suoi fratelli.

Per chi non lo sapesse, Benedetta è la sorellina di Cristina e Roberto Parodi. A Silvia Toffanin, ha dichiarato: “Siamo molto legati e ci vogliamo un bene dell’anima. Mai stata competizione tra di noi…”.