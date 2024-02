Antonella Clerici, il gesto in difesa della cantante: quello che ha fatto in diretta tv è incredibile

Antonella Clerici, incredula per i risultati ottenuti dalla famosissima artista. La sua vicinanza in diretta tv

Solare, bellissima, divertente, Antonella Clerici ha conquistato l’Italia intera con la sua energia ed ha costruito una carriera professionale di tutto rispetto. Il suo percorso nel piccolo schermo inizia negli anni Ottanta e diventa uno dei volti di Rai.

Classe 1963, Antonella è la soddisfazione dei suoi genitori poichè conclude la sua carriera accademica e consegue la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti. Il suo desiderio è proprio quello di diventare Magistrato, ma un fortuito incontro le stravolge ogni piano.

Infatti, grazie ad una sua compagna di classe, la Clerici ottiene i contatti giusti e debutta come cronista televisiva nel 1985. Inizia a condurre dei programmi su Rai 2, ma il vero salto di qualità arriva nel 1998 quando presenta Unomattina al fianco di Luca Giurato.

Dopo un breve periodo in Mediaset, Antonella torna in Rai e le viene affidato lo storico programma “La prova del cuoco” che l’ha resa una vera celebrità. Tra gli altri programmi che l’hanno portata al successo ricordiamo “Il treno dei desideri”, “Ti lascio una canzone”, “Lo Zecchino d’Oro” e “E’ sempre mezzogiorno.

Antonella Clerici, presenterà Sanremo 2025?

Antonella Clerici è una conduttrice di tutto rispetto che ha dimostrato presenza scenica e gestione degli imprevisti in moltissime occasioni. Nel lontano 2005 ha presentato anche una puntata del Festival di Sanremo al fianco di Paolo Bonolis e cinque anni dopo le è stata affidata la conduzione esclusiva.

Alcune recenti indiscrezioni, Antonella Clerici potrebbe sostituire Amadeus alla kermesse musicale del prossimo anno. Durante un’intervista al settimanale Chi, la presentatrice ha ammesso: «La verità è che ho risposto a una boutade di Fiorello fatta alle sette del mattino. L’unica battuta che mi sia venuta è stata: Con te lo farei. Ma, assolutamente, non ci penso. [..] ho i miei programmi che vanno molto bene. [..] E poi penso che Sanremo lo debba fare un conduttore esperto».

Antonella Clerici, difende la cantante in diretta tv

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso da qualche settimana, ma ora l’attenzione è rivolta all’Eurovision Song Contest che si terrà a maggio. Nella puntata di “E’ sempre mezzogiorno” andata in onda il 26 febbraio, Antonella Clerici , in maniera tutt’altro che discreta, ha espresso il suo entusiasmo in diretta televisiva per una famosissima artista.

La Clerici ha indossato una maglia con il volto di Loredana Bertè ed il titolo dell’inedito “Pazza“. Antonella ha ammesso: “Io sono del clan W Loredana Bertè! Grandissima, veramente. Peccato per questa, chiamiamola così, bocciatura, perchè è arrivata seconda a Una voce per San Marino. Non capisco perchè sia andata così, era la migliore! Sei la migliore, Loredana, meritavi tu la vittoria e il posto all’Eurovision Song Contest in Svezia!“.