Fabio Fazio in difesa di una nota conduttrice: tensione alle stelle a Che tempo che fa | Tutta colpa di un giornalista

Fabio Fazio, difende la sua grande amica e collega dalle accuse ingiuste. Questa volta il conduttore non ci sta

Fabio Fazio è un conduttore televisivo che ha raggiunto degli altissimi livelli professionali ed è riuscito a costruire una brillante carriera nel panorama televisivo.

“Sono in Rai da 40 anni, però non si può essere adatti a tutte le stagioni. Io non credo di esserlo. Con grande entusiasmo intraprendo un nuovo cammino, spero, e sono convinto, di inventiva e di creatività“, sono le parole con cui Fabio ha detto addio alla tv di Stato.

Il celebre conduttore Rai, insieme alla sua collega di fiducia Luciana Littizzetto, da maggio 2023 è passato a Discovery con un contratto che lo vincola per ben 4 anni. “Andiamo avanti tranquilli“, ha spiegato Fazio durante l’ultima puntata del suo talk show “Che tempo che fa” in onda su Rai 1.

Tuttavia, i telespettatori fedeli della trasmissione hanno seguito il celebre conduttore anche sul canale Nove per non perdere neanche una puntata del talk show.

Fabio Fazio, rifiuta l’invito in Rai: il famosissimo è deluso

Dopo 39 anni trascorsi al servizio della Rai, Fabio Fabio ha deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale e proseguire con la sua trasmissione su canale Nove. “Io qui ho trascorso 40 anni e ringrazio tutte le persone che ho incontrato e da cui ho imparato, visto che ho iniziato a 18 anni. Non posso che avere gratitudine verso la Rai e non potrei dire nulla contro questa azienda, perché è come se la dicessi a me stesso“, sono state le parole di Fabio Fazio.

Tuttavia, Fabio Fazio ha deciso di declinare l’invito del celebre giornalista Massimo Giletti nel suo nuovo programma “La tv fa 70” per festeggiare i primi 70 anni della Rai. Il conduttore, però, ha ammesso di esserci rimasto male sul rifiuto di Fabio: “Penso sia un personaggio importante per la tv e mi sarebbe piaciuto raccontare la sua qualità e bravura. Non ha accettato mi ha lasciato amareggiato umanamente, perplesso, peccato“.

Fabio Fazio, difende la nota conduttrice

Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio su canale Nove, continua a registrare record di ascolti per l’intensità dei temi trattati. Durante una delle ultime puntate, la giornalista Concita De Gregorio ha espresso il suo parere in merito all’immigrazione ed ha suscitato la replica di un altro ospite presente in studio, ovvero Massimo Giannini: “Menomale che Fabio non è Mara Venier, sennò ti avrebbe detto ‘qui parliamo solo di canzoni‘”, riferendosi all’esclamazione della nota conduttrice nel corso di “Domenica In – Speciale Sanremo“.

L’affermazione però non è affatto piaciuta al conduttore Fabio Fazio, il quale ha subito preso le difese di Mara Venier: “Guarda Massimo, non è così. Bisogna trovarcisi in quelle situazioni, in una diretta” e ancora “Ti assicuro che quando sei lì in diretta e arriva un comunicato di quel tipo è molto complicato prendere lì per lì una decisione”.