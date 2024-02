Uomini e Donne, volano stracci in diretta tv: le accuse di body shaming sono davvero orripilanti | Maria furiosa

Uomini e Donne, volano offese pesanti sull’aspetto fisico della famosissima. Questa volta le parole sono velenose

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi che, sin dal 1996, intrattiene ed appassiona milioni di telespettatori. Il programma Mediaset è composto dal Trono Over e dal Trono Classico .

Al primo partecipano giovani fino ai 30 anni d’età che cercano il vero amore. Durante il percorso di frequentazione, tronisti e corteggiatori provano a conoscersi attraverso le “esterne“. Si tratta di veri e propri appuntamenti ripresi dalle telecamere.

Le dinamiche d’amore vengono poi commentate in studio dagli opinionisti, ovvero la celebre coppia composta da Gianni Sperti e Tina Cipollari. Alla conclusione dei 4 mesi di conoscenza, i tronisti devono scegliere con chi proseguire la relazione al di fuori della trasmissione e lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Nel Trono Over, invece, viene data la possibilità di trovare il vero amore a uomini e donne con un’età superiore ai 40 anni. Dame e Cavalieri si frequentano al di fuori del programma senza telecamere e non hanno alcun limite di tempo per scegliere il proprio partner.

Uomini e Donne, una vetrina per il futuro professionale

Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati ed apprezzati dei palinsesti Mediaset. Da oltre 25 anni intrattiene e diverte milioni di telespettatori che si appassionano alle storie d’amore nate in tv e ai loro protagonisti. Il programma non offre solo la possibilità di trovare il vero amore, ma è anche un’importante vetrina per il futuro professionale.

Sono tantissimi i tronisti o i corteggiatori che hanno acquisito moltissima visibilità grazie alla partecipazione al dating show di Canale 5. Al termine del programma, la maggior parte dei protagonisti ha avviato una carriera sui social network o nel mondo dello spettacolo.

Uomini e Donne, il body shaming alla famosissima

I partecipanti al dating show Uomini e Donne riscuotono un importante seguito al termine della trasmissione che può trasformarsi anche in occasione professionale. Tuttavia, l’esposizione mediatica può portare anche ad un contatto con utenti che utilizzano i media per insultare o attaccare ingiustamente come è accaduto all’ex corteggiatrice Chiara Rabbi.

L’ex fidanzata del tronista Davide Donadei è stata costretta a subire delle terribili accuse sui social network in merito al proprio aspetto fisico. “Stai attenta a piegare la gamba mentre sei girata di spalle, ti si evita tutta la cellulite dietro la gamba“, è solo uno dei commenti che Chiara ha dovuto leggere sotto una foto pubblicata su Instagram. L’ex corteggiatrice si è sfogata: “Io sono spaventata da questo mondo; sono alta 1,58 e peso 50 kg. Ho un seno prorompente e un lato B importante, le curve non mi mancano. [..] Lo capite che i social non vi danno il diritto di scrivere quello che vi passa per la testa?”.