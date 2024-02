Edoardo Donnamaria, spiattella tutto su un noto rapper: “..mi ha rifiutato e ci sono rimasto male”

Edoardo Donnamaria ha voluto rilasciare la sua opinione in merito al noto rapper, raccontando un aneddoto che l’ha coinvolto in prima persona. Dopo quella volta c’è rimasto molto male.

C’è stato un periodo che sentivamo parlare di Edoardo Donnamaria, praticamente ogni giorno. Prima in merito alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, poi per la sua frequentazione con Antonella Fiordelisi e in seguito per la loro storia d’amore lontano dalle telecamere del reality. Sappiamo tutti che dopo la rottura dei Donnalisi, il cuoricino dei fan si è spezzato insieme al loro, ma giorno dopo giorno, sembra che se ne siano fatti una ragione.

Diciamo che la vita di Edoardo, dopo un periodo di forte boom è tornata nei ranghi, lavora nuovamente a Forum, è stato ospite a Pomeriggio Cinque, continua a cantare le sue canzoni e così via. Ed è proprio a Myrta Merlino che ha raccontato quell’aneddoto sul noto rapper che l’ha fatto rimanere male.

Edoardo Donnamaria sul noto rapper

Prima di parlare del noto rapper, vogliamo parlarvi di Edoardo Donnamaria in questa versione, in quanto anche lui ha iniziato ad abbracciare il mondo della musica. Come possiamo vedere dai social, l’ex gieffino, prosegue questa sua nuova vocazione, la quale le sta dando moltissime soddisfazioni. In merito al suo ultimo brano, Sola, Edoardo ha dichiarato: “Sola è una donna che non ha nessuno, Sola è una donna che ha paura a tornare a casa la sera, Sola è una donna che ha pensato di togliersi la vita. Sola parla di me, ma parla anche di tanti di voi…”.

Questa ballad pop, uscita il 15 dicembre, sta incassando un notevole consenso, così come il suo riavvicinamento all’amico Edoardo Tavassi, con il quale aveva interrotto la sua amicizia, per “colpa” delle loro fidanzate. Ecco che cosa ha dichiarato: “Devo dire che tra me ed Edoardo, in particolare, l‘allontanamento era un po’ dovuto alle nostre rispettive ragazze. Mi prendo anche io delle responsabilità, ma il motivo principale era questo: Micol era arrabbiata con Antonella, Antonella con Micol…”.

Edoardo parla di Fedez

Edoardo Donnamaria è anche lui un rapper, ma in primis è stato un fan del famoso cantate, il cui nome è “sulla bocca” di tutti attualmente. Stiamo parlando di Fedez, i cui rumors sulla presunta fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, stanno facendo rimanere i fan con il fiato sospeso da diversi giorni.

A prescindere da tutto, Donnamaria ha svelato un increscioso aneddoto su Federico: “Parto da fan di Fedez e amante della musica e l’ho sempre apprezzato come rapper…Purtroppo quando l’ho conosciuto dal vivo non mi ha fatto una bella impressione” e ancora: “Sto ancora aspettando una partita a biliardino in un evento che mi ha rifiutato e ci sono rimasto molto male. Lui ha una personalità molto forte, ma secondo me è anche tanto insicuro…”. Chissà se il rapper replicherà alle parole di Drojette?