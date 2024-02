Paolo Del Debbio, tensione in diretta televisiva: quello che è successo è davvero vergognoso

Sono volate scintille durante la trasmissione televisiva Mediaset, nella quale Paolo Del Debbio ha voluto rilasciare un messaggio ben preciso. Non si sa, se la storia sia finita lì o il dibattito proseguirà oltre.

Paolo Del Debbio è tante cose, è un conduttore, autore, saggista, giornalista, insegnante ed ex politico italiano di 66 anni, che da tanti anni lavora con passione e dedizione in Mediaset. Da cinque anni conduce il famoso programma, Dritto e Rovescio, nel quale tratta molte tematiche scottanti e delicate, sempre con professionalità, motivo per cui i telespettatori lo ammirano da sempre.

Durante una delle ultime puntate trasmesse del noto programma Mediaset, si è verificato un increscioso episodio, che Del Debbio ha trattato con il solito ardore che lo contraddistingue. Il conduttore ha voluto rilasciare un preciso messaggio, ecco che cos’è successo.

Tensione televisiva da Paolo Del Debbio

In merito a Paolo Del Debbio, volevamo aprire una parentesi, sulla sua vita, in quanto il conduttore ha rilasciato un’interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni qualche tempo fa. Con le sue parole, abbiamo imparato a conoscerlo di più, in quanto dietro a quell’aspetto per certi aspetti molto severo, si nasconde molto di più. Tra le varie risposte ha svelato cosa gli hanno “lasciato” i suoi genitori, preziosi modi di vivere che ha fatto suoi, che ne hanno poi determinato il suo carattere da adulto.

Ecco come vive la vita: “essere felice con poco e a stare con i piedi per terra. E poi da mio padre, che è stato in campo di concentramento, uscendone piagato ma non piegato, ho imparato a vivere una vita festosa e mai rancorosa…In tv ci tengo a vestire bene…mia mamma era sarta e da lei ho imparato il gusto per le combinazioni di colori e gli abbinamenti…”.

La risposta di Paolo

Tornando a noi, durante una delle ultime puntate di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio ha riportato il messaggio che gli ha rilasciato il trapper, Baby Gang alias Zaccaria Mouhib:

“Aveva detto l’altra volta che questa era una trasmissione per vecchietti, ora continua… Mi ha mandato un altro messaggio dove mi dice, senza parlare di me, ‘ma che programmi fate’ eccetera…” e ancora: “Evidentemente Baby Gang è affetto da senilità precoce, nel senso che è diventato vecchietto anche lui perché guarda sempre la trasmissione…”.

Alla fine, Del Debbio rilascia un messaggio particolare al trapper: “Torna figliol prodigo, ti accolgo, ma poi se fai il pi**a ti ributto fuori. Se invece non lo fai ti accolgo e se ne discute, ma non mi mandare messaggi”.