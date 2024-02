Naike Rivelli, altro che disinteressata: il suo vero pensiero è una donna | Ecco di che si tratta

Naike Rivelli ha soltanto una donna “in testa” è il suo chiodo fisso, le due hanno un rapporto veramente unico e indistruttibile. Ecco di chi stiamo parlando, non è come pensate.

E’ un personaggio pubblico, nonché un’influencer e anche una cantante, stiamo parlando di Naike Rivelli, il cui cognome fa pensare immediatamente a sua mamma Francesca, alias Ornella Muti. La somiglianza tra le due donne è veramente visibile, quando si mettono l’una a fianco dell’altra risaltano in tutto il loro splendore.

Naike, come possiamo vedere sui social porta avanti moltissime battaglie, in base ai suoi pensieri e ai suoi ideali. A prescindere da quello che il popolo del web appoggia o critica, lei dice quello che ha da dire, senza peli sulla lingua. Le sue idee vengono sempre sostenute dalla donna che la ama più della sua vita, con la quale ha un rapporto molto forte. Ecco di chi stiamo parlando.

La donna che vive perennemente nei pensieri di Naike Rivelli

Prima di proseguire, Naike Rivelli è stata protagonista di un botta e risposta, che ha diviso l’opinione pubblica, in quanti molti follower di Emma, le sono andati contro. Cos’è successo vi starete chiedendo? In pratica, la figlia di Ornella, ha criticato una foto di una donna con una pelliccia, essendo da sempre un’animalista molto attiva. A quella foto ha scritto queste parole: “Ma è fatta di animali questa roba addosso a questa?”.

Peccato che “quella” che si vede nelle fotografie è la cantante Emma, la quale ha replicato a quelle parole così: “Questa si chiama Emma, piacere di conoscerti. La pelliccia è ovviamente e visibilmente finta. Amo molto gli animali e li rispetto. Un bacino tesoro”. Le scuse della Rivelli non sono tardate la quale ha commentato: “Perdonami cara, non volevo offendere. Non ti ho riconosciuta nella foto piccola. E perdonami ma la pelliccia sembra vera, non sono un’esperta. Grazie mille della risposta, e perdonami se ti ho offeso. Ti seguo e ti stimo…”, chissà se questo botta e risposta tra le due è terminato qui?

La stima della Rivelli

Tornando a noi, Naike Rivelli affronta da sempre moltissime battaglie sia sui social sia in televisione, rilasciando da sempre il suo pensiero e la sua opinione, condiviso o meno. La Rivelli però è sempre stata sostenuta dalla donna più importante della sua vita, cioè sua mamma Ornella Muti che la sostiene sempre, come possiamo vedere nei loro post social. Le due donne sono molto legate e ognuna spende sempre parole gratificanti per l’altra.

Che dire, la mamma è sempre la mamma e Naike grazie a lei, riesce ad affrontare tutto quello che la vita le riserva, giorno dopo giorno.