Chiara Ferragni, spuntano i veri motivi della ‘rottura’ con Fedez: c’entrano due personaggi famosi | Ecco chi sono

Chiara Ferragni, sempre più al centro dell’attenzione per la rottura con suo marito. I responsabili sono proprio loro

Chiara Ferragni è una vera potenza dei social network in grado di influenzare le mode, i pensieri e gli atteggiamenti dei suoi followers. La giovane donna, esclusivamente grazie alla sua lungimiranza, è riuscita a conquistare l’Italia e diventare la regina del web.

Ha costruito un impero multimilionario ed ha creato un proprio brand, ovvero la Chiara Ferragni Collection. In poco tempo, però, ha rischiato di perdere tutto a causa di una “pratica commerciale scorretta” per cui è stata multata dall’Antitrust ed indagata per truffa aggravata dalla Procura di Milano.

Il caso del Pandoro Gate è diventato mediatico, ma la vicenda non ha provocato delle conseguenze solo per la sua carriera professionale. L’influencer, infatti, ha perso diverse collaborazioni con importanti brand come Coca Cola e Pantene.

Gli effetti delle sue azioni si sono riversate anche sulla sua vita privata. Moglie di Fedez e mamma di Vittoria e Leone, Chiara ha dovuto affrontare un periodo decisamente duro e da alcuni mesi si vocifera di una presunta crisi con suo marito.

Chiara Ferragni, torna in auge dopo mesi di silenzio

Chiara Ferragni, a seguito del caso mediatico per la collaborazione con Balocco, ha preferito restare in silenzio per un periodo in modo da evitare qualsiasi incomprensione. Tuttavia, dopo mesi di assenza, l’influencer ha deciso di dare la sua versione e lo ha fatto con un’intervista esclusiva al Corriere della Sera.

“Sono rimasta completamente scioccata. Anche perché ho saputo la notizia dalle agenzie, contemporaneamente a tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet terribili su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo?”, ha raccontato l’influencer.

Chiara Ferragni, i veri motivi sulla ‘rottura’ con Fedez

Durante l’intervista rilasciata al Corriere della Sera, era inevitabile la domanda sulla relazione tra Chiara Ferragni e Fedez. In merito, l’influencer ha ammesso: “la priorità è proteggere la famiglia e i figli. [..] piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari”. Tuttavia, i più importanti quotidiani italiani fanno a gara per ricostruire la dinamica della vicenda e le motivazioni della presunta crisi o rottura matrimoniale.

Secondo quanto riportato da Dagospia, la fine dei Ferragnez sarebbe stata causata da due celebrità, ovvero Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli. Durante il podcast Muschio Selvaggio, Travaglio sottolinea: “Selvaggia Lucarelli ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi“. A quel punto, il celebre rapper non ha preso le difese di sua moglie e non si è arrabbiato per quel paragone. Sarebbe stata proprio questa la motivazione che ha spinto Chiara a prendere la drastica decisione di interrompere la relazione.