Belen Rodriguez, la paura che l’assilla si fa sentire: ecco cosa vorrebbe fare la showgirl

Belen Rodriguez, non riesce a superare quella terribile paura. La showgirl è in difficoltà: di seguito i dettagli

Belen Rodriguez è una showgirl di origini argentine che ha conquistato il successo in Italia grazie alla sua bellezza e al talento che ha dimostrato in diversi ambiti del mondo dello spettacolo. Nata a Buenos Aires nel 1984, poco più che maggiorenne si trasferisce in Italia.

Inizia la sua carriera come modella, ma in poco tempo diventa una dei volti più celebri dello show-biz. A renderla popolare è soprattutto la sua vita privata che la rende protagonista delle principali riviste di cronaca rosa.

La vita sentimentale di Belen Rodriguez è sempre stata piuttosto movimentata e turbolenta. A partire dalla love story con Fabrizio Corona, il re dei paparazzi, la showgirl argentina ha conquistato l’attenzione dei media e dei giornalisti.

Anche la relazione con Stefano De Martino è stata decisamente sofferente e dopo tanti anni di tira e molla, è giunta definitivamente al capolinea nel 2023. In un’intervista a Domenica In, Belen ha confessato di aver scoperto diversi tradimenti che l’hanno ferita profondamente.

Belen Rodriguez, la verità sulla sua vita sentimentale

Belen Rodriguez, durante l’intervista concessa a Mara Venier, ha raccontato di aver scoperto circa 12 tradimenti da parte di Stefano De Martino. Dopo che la storia d’amore più chiacchierata d’Italia è naufragata, la showgirl argentina si è legata ad Elio Lorenzoni, ma è terminata dopo qualche mese.

Oggi Belen è single, ma i rumors sui suoi presunti flirt sono moltissimi. L’ultima indiscrezione la vede vicina a Bruno Carella, un giocatore di basket con cui avrebbe una passione in corso. Tuttavia, la Rodriguez ha voluto smentire ogni gossip ed entusiasmo degli utenti: “Io sono single, sono solo dicerie“, ha commentato la showgirl ad un messaggio di un follower.

Belen Rodriguez, la paura che l’assilla

Belen Rodriguez, a seguito della sofferenza e del fallimento relazionale, ha fatto chiarezza sul suo stato sentimentale ed ha dichiarato di essere single. Al momento, la showgirl argentina sta dedicando del tempo a se stessa con momenti di svago in compagnia di amici e amiche.

Per concedersi qualche momento di relax, ha optato per un weekend in montagna ed ha sperimentato l’attività sciistica. Dopo la cena in baita, la Rodriguez ha provato l’esperienza delle piste innevate e dello scii. Un’attività divertente che ha condiviso sui social network, ma che le provoca tanto timore. “Voglio tornare a casa“, ha scherzato con alcuni amici. Si tratta della seconda volta sulla neve per la bella argentina, ma dalle reazioni mostrate su Instagram è ben comprensibile il suo disagio.