Gigi D’Alessio, nuova gravidanza per Denise Esposito: altro che Anna Tatangelo | Il cantante è di nuovo papà

Gigi D’Alessio, diventerà papà per la sesta volta. Denise Esposito è al settimo cielo per la seconda gravidanza

Gigi D’Alessio è un grandissimo cantautore neomelodico che con i suoi capolavori ha conquistato l’Italia intera. Con il passare degli anni, è riuscito a creare un gruppo immenso di fan che lo sostengono in ogni progetto professionale.

Classe 1967, ha da poco compiuto 57 anni ed ha festeggiato il suo compleanno in compagnia del suo “patrimonio“, ovvero dei 5 figli nati da 3 diversi amori. Innamoratissimo della sua famiglia, ha sempre dedicato ogni sforzo alla loro cura sostenendoli in ogni passione.

«Io ho sempre pensato a costruire una famiglia, e a fare tutto per farla andare avanti. Non sono mai stato un put**niere. Con i figli, come quasi tutti quelli della mia generazione, ho sbagliato. Se penso ai valori che mi hanno insegnato i miei genitori, ho fallito. Non sono riuscito a trasmetterli, li ho, li abbiamo, viziati», sono le parole di Gigi riportate dal quotidiano Leggo.

Dall’ex moglie Claudia Barbato, ha avuto tre figli: Claudio che oggi ha 38 anni e lo ha reso nonno per tre volte, Ilaria ed infine Luca, meglio conosciuto come LDA. Dall’amore con Anna Tatangelo è nato il quarto figlio Andrea che oggi ha 13 anni. Il quinto figlio Francesco, invece, nasce dall’attuale relazione con Denise Esposito.

Gigi D’Alessio, l’amore per Denise Esposito

Gigi D’Alessio, per moltissimi anni, è stato al centro del gossip per la storia d’amore con Anna Tatangelo. La loro relazione ha creato molto scalpore a causa della notevole differenza d’età, ma il loro amore è durato circa 13 anni. Al termine della love story, il cuore di Gigi inizia a battere per la bellissima Denise Esposito.

Classe 1992, la bella campana è sempre stata molto riservata fino al giorno in cui ha conosciuto il cantautore neomelodico a Capri grazie ad un’amicizia in comune. Nonostante i 25 anni di differenza, tra Gigi e Denise il colpo di fulmine è immediato tanto che nel 2022 hanno messo al mondo il piccolo Francesco, quinto figlio di Gigi.

Gigi D’Alessio, nuova gravidanza per Denise Esposito

Gigi d’Alessio e Denise Esposito sono innamoratissimi ed affiatati da circa 4 anni e nel 2022 hanno coronato il loro amore con la nascita di Francesco. L’ultimo genito della coppia, però, ben presto non sarà più il piccolo di casa D’Alessio. Per la prima volta, la coppia si è mostrata in pubblico sul red carpet per la premiere del film “Caracas” di Marco D’Amore.

A lasciare senza parole i fan è stato l’inaspettato pancione di Denise Esposito. La coppia, infatti, ha approfittato di questa occasione per annunciare la seconda gravidanza, nonchè il sesto figlio per Gigi D’Alessio. Non si hanno ancora informazioni sul sesso del futuro nascituro, ma probabilmente la donna è al quinto mese di gravidanza.