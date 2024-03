Uomini e Donne, nota corteggiatrice dice addio al programma: tutta colpa di Ernesto | Che vergogna

I colpi di scena tra il cavaliere Ernesto e una dama, sono uno più sorprendenti dell’altro. Ecco che cos’è successo tra loro dopo gli ultimi aggiornamenti, prima lei e poi lui, insomma è caos a Uomini e Donne.

In queste settimane sono molte le coppie che i fan tengono d’occhio con il “batticuore”, in quanto sono curiosi di sapere come andrà a finire tra di loro, chi sceglierà chi, chi invece deciderà di andarsene e così via. A tenere “banco” in queste ore sono stati soprattutto Ernesto e una dama, il cui epilogo ha scioccato tutti.

Vogliamo quindi svelarvi che cos’è successo tra i due partecipanti di Uomini e Donne, in quanto abbiamo visto qualche giorno fa la dama andare via, ma quando le cose sembravano ormai essere decise c’è stato un notevole colpo di scena. Preparatevi a rimanere scioccati.

L’addio di una nota corteggiatrice a Uomini e Donne

ALLARME SPOILER – Qualora non aveste visto le ultime puntate e non volete sapere, vi conviene non leggere. Detto questo, vogliamo svelarvi subito di chi si tratta, in quanto pensavamo che la storia si sarebbe conclusa in questo modo, con Beatrice quindi che lascia il suo ruolo di corteggiatrice, com’è successo qualche giorno fa, per via di quelle parole rilasciate da Ernesto: “Forse non siamo compatibili…Finiamo il discorso…Grazie per avermi data l’opportunità di conoscerti…”.

In seguito, Ernesto Russo sorpreso e forse anche un pò preoccupato aveva chiesto a Maria come mai Barbara De Santi non fosse presente nel parterre femminile come di consueto. In quella circostanza Queen Mary aveva dichiarato che la dama non se l’era sentita di prendere il suo posto e che in quel momento si trovava: “con la redazione…”. E fin qui direte voi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Il colpo di scena tra Ernesto e Beatrice

Nella puntata del 4 marzo di Uomini e Donne però è tutto cambiato, in quanto Barbara De Santi è rientrata, ma questa volta a mettere fine (almeno per ora) alla loro frequentazione è stato il cavaliere Ernesto Russo, il quale non ha gradito il fatto che la dama abbia contattato (chi prima e chi dopo non si è capito), la nipote di lui, per richiedere informazioni in merito alla sua famiglia.

Ecco che cosa ha dichiarato il cavaliere: “Non vedo più il bello di questa relazione, che è stata inquinata. Sono un po’ deluso dei tuoi comportamenti…È la mia vita e quella di mia nipote, cosa ti interessa? Non mi sembra una cosa normale…”. Nonostante le spiegazioni di Barbara, Ernesto ha concluso senza se e senza ma: “Dovresti solo dire ‘ho sbagliato’. Non voglio più avere a che fare con te…Argomento chiuso”. Ed è allora che la dama ha replicato in maniera molto stizzita: “Ho preso un abbaglio, l’ho sopravvalutato”. Finirà quindi così tra i due?