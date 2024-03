Belen Rodriguez, tutta la verità sul nuovo fidanzamento: finalmente la showgirl vuota il sacco e rivela tutto

Belen Rodriguez, finalmente decide di parlare e racconta la verità sul suo attuale fidanzamento. Di seguito i dettagli

Belen Rodriguez è una showgirl di origini argentine che, poco più che ventenne, decide di trasferirsi in Italia per cercare la sua strada e far fortuna nel mondo dello spettacolo. Inizia il suo percorso come modella, ma in poco tempo diventa uno dei volti più noti della tv italiana.

Belen ha dimostrato un’innata presenza scenica in grado di attirare ogni attenzione su di lei. Attiva da circa 20 anni nel mondo dello spettacolo, la Rodriguez è stata un’artista versatile in grado di mettersi in gioco in diversi ambiti, dalla conduzione fino alla recitazione.

Il 2023, però, è stato un anno di totale stop per la bella argentina che ha dovuto far i conti con la depressione. ”Ero in apnea completa, ho perso… sono arrivata a 49kg, non mangiavo più, non volevo vedere la luce ma ho deciso di combattere… non è stato semplice, tanti pianti e delusioni, ma la luce piano piano è tornata“.

Per circa 20 giorni è stata ricoverata in una clinica ed ha affrontato un lungo percorso di terapia psicologica per cercare di superare il malessere. Con forza di volontà e per amore dei suoi due figli, Belen ha ripreso in mano la propria vita.

Belen Rodriguez, dopo un anno torna sul set

Belen Rodriguez è una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo che ha dovuto affrontare un periodo di sofferenza a seguito della fine della relazione con Stefano De Martino. Anche in questo caso, la showgirl ha dimostrato grande determinazione e oggi, dopo un anno di assenza, è entusiasta di tornare in tv.

Finalmente volta pagina ed è pronta a riprendere in mano la sua vita professionale. Dopo il periodo sofferente, Belen ha pubblicato delle Instagram Stories in cui è ripreso lo studio di un set. Ha condiviso anche una foto in cui si mostra con una maschera idratante al viso ed ha commentato: «Massaggio drenante prima di tornare sul set dopo un anno. Chiamale emozioni».

Belen Rodriguez, la verità sul suo nuovo amore

Belen Rodriguez ha superato il momento di infelicità anche grazie ad Elio Lorenzoni, l’uomo che le è stato accanto nel periodo buio. A svelare la ragione della rottura è stato Fabrizio Corona: “Belen vive di momenti emozionali [..] Stefano De Martino lo ha dimenticato, Antonino non è mai esistito. Elio è stato un periodo della sua vita che le è servito a ritrovare sé stessa”.

Oggi, però, Belen è coinvolta in un nuovo gossip che la vede al fianco di Bruno Cerella, un giocatore di basket che la showgirl avrebbe iniziato a frequentare da poco ma con cui ha avuto già un flirt molti anni fa. A svelare l’indiscrezione è stato il settimanale Chi, ma a chiarire la vicenda ci ha pensato la Rodriguez. Sotto un commento di un utente, Belen ha ammesso: “Io sono single, sono solo dicerie“.