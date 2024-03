Ferragnez, quello che sta succedendo è terribile: ecco il dettaglio ‘pacifico’ che in molti hanno notato

Il caos in casa Ferragnez procede, non si sa di preciso come finirà questa storia, anche se quel dettaglio “pacifico”, ha confuso i fan. C’è forse ancora una speranza di vederli fare pace?

A prescindere da tutto, simpatie, antipatie, panettoni, critiche e così via, non dimentichiamoci che dietro ai Ferragnez, il nomignolo che i follower gli danno ormai di frequente, dopo la loro serie tv su Prime Video, alias Chiara Ferragni e Fedez, ci sono due persone che stanno affrontando comunque un periodo matrimoniale difficile.

Ribadiamo, teniamo da parte per un momento tutto quello che è successo e tutto quello che è ancora in corso, in quanto non è questa la sede più consona per parlarne, anche perché ci penserà chi di dovere a decidere cos’è stato giusto e cos’è stato sbagliato. I fan della coppia, non sono preoccupati soltanto per la nota influencer e il famoso rapper ma anche per i loro figli, Leone e Vittorio, i quali ormai sono entrati di fatto nel cuore dei follower. Non si sa come finirà tra Federico e Chiara, ma quell’indizio all’apparenza “pacifico”, sta facendo sperare sui social. Ecco a cosa ci riferiamo.

Il dettaglio “pacifico” che non è sfuggito ai fan

Prima di proseguire, domenica 3 marzo, alla fine Chiara Ferragni a Che tempo che fa c’è andata. Con Fabio Fazio hanno parlato di diverse cose, anche se forse non come avrebbero voluto i fan, in quanto si nota una chiacchierata pacifica, generica ma mai entrata nei particolari. In merito alla presunta crisi con suo marito, ha dichiarato: “Se è solo un momento? Vediamo…Tutti pensano sia una strategia, è brutto che sia così. Ma tanti follower hanno capito al 100%, altri vedono del marcio ma è la doppia faccia dei social…” e ancora: “Ci sentiamo, è un periodo di crisi come ne abbiamo avute in passato. Siamo adulti, non si chiudono i rapporti da un giorno all’altro. È una crisi più forte, vediamo. Le priorità per entrambi sono i figli…”.

Nel mente che Chiara era impegnata da Fazio, Fedez tornava “alle origini” se possiamo dire così, in quanto era a Rozzano, luogo dov’è cresciuto insieme ai suoi bambini che come si vede dal video social, “scorrazzano” felici con il loro papà.

La indossano di nuovo

La situazione dei Ferragnez è questa per il momento e non si sa come andrà a finire. Quello che i fan hanno visto, come possiamo anche leggere da Fanpage è che i due sono tornati ad indossare le loro fedi. C’è stato un periodo che sia Chiara Ferragni sia Fedez, si erano tolti gli anelli che rappresentavano i voti nuziali, mandando in tilt i loro fan.

Nonostante i due pare non vivano più insieme, almeno per adesso, sono tornati entrambi ad indossare le fedi e questo ha fatto sperare i follower, per una loro possibile riconciliazione. A parte i tanti rumors che girano in rete e le loro mezze parole, nessuno dei due ha mai parlato di divorzio, quindi non ci resta che attendere certezze in merito.