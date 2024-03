Lutto al Gf per un noto concorrente: un noto gieffino abbandona il programma | Lacrime a fiumi

Nuovo lutto al Grande Fratello, un altro gieffino abbandona il programma. I follower sono in lacrime, in quanto le sue parole toccanti hanno lasciato tutti senza “fiato”, è successo tutto all’improvviso nella sua famiglia.

Il Grande Fratello è diventato un appuntamento fisso nelle giornate dei telespettatori ormai, i quali amano guardare i partecipanti del reality 24 ore su 24 (o quasi, finché non spengono le telecamere per la notte). A prescindere da tutto, simpatie e antipatie, questo si verifica ogni anno, da quando è iniziato per la prima volta.

Abbiamo visto litigate, amori scoppiati, scandali e così via, però quando un lutto colpisce uno di loro, il reality passa in secondo piano, in quanto quella piccola parentesi fuori dalla realtà si scontra con quello che realmente è importante nella vita. Per questo i follower sono rimasti senza parole dopo aver appreso di quella notizia, che ha visto il concorrente abbandonare la Casa.

Il noto gieffino abbandona la Casa

Nel corso degli anni, abbiamo assistito diverse volte (purtroppo) a questo genere di notizie e alle reazioni dei gieffini, i quali apprendevano dalle telecamere del Grande Fratello, della morte di una persona a loro cara. Tra i vari scenari drammatici, ricordiamo l’annuncio della morte del fratello di Dayane Mello o il nonno di Alessandro Basciano e ancora l’agente di Milena Miconi.

Questi sono solo alcuni dei tragici lutti vissuti dai gieffini mentre erano in gara al reality, per non parlare di quello che ha colpito Beatrice Luzzi, la quale ha dovuto dire addio a suo papà qualche settimana fa. Insomma se da una parte si ride e si scherza (e si litiga anche), dall’altra, il Grande Fratello è testimone anche di questi momenti veramente devastanti per i suoi inquilini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marco maddaloni (@maddaloni73)

Tornerà o lascerà per sempre?

Purtroppo questa ondata di dolore, vissuta da poco da Beatrice Luzzi, non è intenzionata a placarsi, in quanto un altro gieffino è uscito in fretta e furia dalla porta rossa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Marco Maddaloni, il quale ha appreso in confessionale della morte del suocero, al quale era molto affezionato.

Lo sportivo ha scritto delle parole veramente toccanti per salutare colui che ha definito come “un secondo padre”, parole a corredo di uno scatto social, nel quale si vede il suocero e tutta la famiglia di Maddaloni. Si vociferava che il judoka sarebbe tornato nella puntata andata in onda lunedì 4 marzo per comunicare a tutti quale sarebbe stata la sua decisione finale e infatti così è stato.

Con un discorso molto sentito verso tutti i suoi compagni d’avventura e con quell’ultimo abbraccio chiarificatore con Beatrice Luzzi, Maddaloni ha deciso di abbandonare definitivamente il reality: “Non vi ho abbandonato, ma devo andare dalla mia famiglia…Vi ho sempre parlato di loro e sarei un ipocrita ora se non andassi da loro. L’ultimo miglio si fa sempre da soli, ai senior faccio il mio più grande in bocca al lupo, ma i junior hanno il mio cuore…”.