Sonia Bruganelli, altro che Bonolis: compare un nuovo uomo nella vita dell’ex opinionista

Sonia Bruganelli, ha trovato un nuovo amore dopo Bonolis? Il famosissimo le ha rubato il cuore. Di seguito i dettagli

Sonia Bruganelli è un volto celebre nel mondo dello spettacolo per essere stata la moglie di Paolo Bonolis, conduttore e icona della televisione italiana. Tuttavia, la carriera della Bruganelli inizia molto tempo prima nel panorama dei fotoromanzi.

Classe 1974, ha sempre avuto una forte passione per la moda ed ha realizzato il suo sogno di creare una propria linea di abbigliamento ispirata ai disegni dei suoi figli. L’ex opinionista del Grande Fratello ha anche realizzato un’agenzia di casting, la SDL, grazie al quale scopre nuovi talenti.

Spesso Sonia è stata criticata per la vita lussuosa che mette in mostra sui social network. A partire dal jet privato fino ai viaggi di lusso, la Bruganelli non ha mai nascosto il suo stile di vita fingendo di essere diversa.

“Tutti hanno piacere a mostrare le cose belle. [..] Ho il privilegio di fare una vita più comoda e la mia vita è anche questa. Se facessi vedere solo che cucino o vado a far la spesa sarei molto più falsa“, sono state le parole di Sonia.

Sonia Bruganelli, la rottura con Paolo Bonolis

Per oltre 26 anni, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno formato una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Il loro amore ha dato alla luce tre splendidi figli, Silvia, Davide e Adele. Nel 2023 i coniugi hanno annunciato la fine della loro relazione e la decisione è stata presa proprio da Sonia: “Ho capito di aver fatto la scelta giusta“, ha ammesso l’ex opinionista a Verissimo.

“Nessuno sa perché nasce un amore, ma tutti vorrebbero sapere perché finisce“. Sonia ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a valutare la separazione: «Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. [..] Quando ci siamo fidanzati io avevo 23 anni, non ero ancora laureata, lui era un uomo. Soltanto con il tempo e di fronte a certe circostanze abbiamo preso coscienza delle nostre differenze. Per esempio, Paolo è sempre stato molto romantico e molto passionale, al contrario di me che non lo sono affatto».

Sonia Bruganelli, dopo Bonolis spunta un nuovo uomo

Nonostante la separazione da Paolo Bonolis dopo 25 anni di matrimonio, gli ex coniugi hanno mantenuto un rapporto pacifico: “L’affetto tra di noi non finirà mai. Ci vorremo sempre molto bene, ma le nostre strade stanno prendendo direzioni diverse“. Secondo alcune indiscrezioni, però, nella vita di Sonia potrebbe esserci un nuovo uomo.

L’ex opinionista si è concessa una breve vacanza invernale in Spagna e come sostiene Dagospia, pare che Sonia abbia assistito a “Ballando con las estrellas“, la versione iberica del talent Rai condotto da Milly Carlucci. La Bruganelli pare sia andata per tifare il suo grande amico Angelo Madonia, concorrente del talent spagnolo. Tra i due quindi sembra che non ci sia nessuna relazione romantica, ma solo una profonda amicizia che dura da diverso tempo.