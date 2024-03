Can Yaman, altro che Chiara Ferragni: il gesto dell’attore lascia tutti senza parole | Ecco cosa ha fatto in silenzio

Can Yaman, l’uomo dal cuore d’oro lascia tutti senza parole. Il suo gesto non è passato inosservato: di seguito i dettagli

Classe 1989, Can Yaman è un attore turco nato ad Istanbul che dal 2021 ha conquistato il cuore dell’Italia intera. Frequenta il Liceo italiano di Istanbul ed in questo contesto emerge per la sua propensione allo studio e la capacità di comprensione.

Prosegue gli studi e si laurea in Giurisprudenza. Nel 2012 inizia a praticare la professione per diventare Procuratore ed avviare una carriera nel mondo legale. Tuttavia, il destino ha in serbo un futuro differente per il bel turco che ben presto diventerà famoso in tutto il mondo.

Nel 2014 ottiene il suo primo ruolo nel film “Gönül Isleri“, ma la vera svolta per la sua carriera da attore arriva nel 2017 quando interpreta il ricco uomo d’affari, Ferit Aslan, in “Bitter Sweet“.

L’anno seguente arriva la seconda svolta professionale quando veste i panni di un fotografo in “Day Dreamer – Le ali del sogno“. Il successo travolge il giovane Can e nel 2019 viene eletto come uomo dell’anno.

Can Yaman, nei panni di Sandokan

Can Yaman è un attore turco che ha conquistato anche l’Italia grazie alla sua straordinaria bellezza e al talento per la recitazione. L’attore è pronto per una nuova avventura professionale: “Sono piuttosto entusiasta del fatto che presto per me inizierà una nuova avventura“, ha scritto sulla sua pagina Instagram.

Can Yaman interpreterà Sandokan nell’omonimo remake degli anni Settanta. Per questo importante ruolo, l’attore ha raccontato della preparazione e dei duri allenamenti a cui si sta sottoponendo con sacrificio per impersonare il protagonista. “Recentemente sono stato impegnato a rivoluzionare il mio corpo con una vasta gamma di allenamenti e con varie diete per darmi una scossa. Sento che il peso della responsabilità è molto alto e credo che lo gestirò con pazienza, fiducia e grinta. Vi aggiornerò sugli sviluppi quando necessario”.

Can Yaman, il gesto che lascia tutti senza parole

Can Yaman è uno dei protagonisti indiscussi del mondo dello spettacolo che ha conquistato un successo straordinario anche in Italia. L’attore non è amato solo per il suo talento, ma anche perchè ha dimostrato di avere un cuore d’oro. Can ha recentemente fatto visita all’Istituto Serafico di Assisi “per sostenere bambini e adolescenti in difficoltà“.

Can ha visitato il poliambulatorio del Serafico e ha deciso di compiere un gesto che dimostra la sua bontà d’animo. L’attore ha donato tre dispositivi medici che potranno essere essenziali per salvare la vita dei pazienti. Francesca Di Maolo, presidente del Serafico di Assisi, ha espresso la sua gratitudine verso questo gesto ed ha ammesso: “Questa donazione significa molto per noi e ci teniamo a ringraziare Can Yaman e la ‘Can Yaman for Children‘ per l’attenzione al nostro Centro e ai nostri ragazzi“.