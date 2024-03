Lorenzo Fragola spara a zero contro un noto rapper: “Nessun supporto” | Piovono accuse

Lorenzo Fragola ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al suo rapporto con un noto rapper. Quelle sue parole hanno portato il cantante a fare una nuova precisazione in merito, ecco che cosa sta succedendo.

“# fuori c’è il sole”, quante volte l’avete cantata questa strofetta, facente parte di uno dei successi maggiori di Lorenzo Fragola? Sicuramente molte volte, anche perché quando uscì, si classificò quasi subito come il tormentone dell’estate. Ma questo è soltanto uno dei tanti brani cantati dal vincitore dell’ottava stagione di X Factor, il quale con il suo fare poliedrico ha in poco tempo conquistato il suo grande pubblico.

Nonostante gli alti e bassi vissuti negli anni a seguire l’uscita dal talent, Fragola prosegue nel mondo della musica, facendo cantare i suoi fan, con i suoi brani inediti e non. In questi giorni, abbiamo sentito molto parlare di lui per via delle sue dichiarazioni sul noto rapper, ecco che cos’è successo dopo le sue parole.

Le dichiarazioni di Lorenzo Fragola sul rapper

Lorenzo Fragola ha rilasciato da pochi giorni delle dichiarazioni in merito al rapper Fedez, che hanno fatto il giro del web. Sembrava che la storia fosse finita, ma in realtà il cantante da poche ore ha postato un messaggio per dire la sua versione su quello che è stato pubblicato che a lui non è piaciuto. Quindi dobbiamo fare un passo indietro, per spiegarvi tutta la storia, in modo che possiate avere il quadro completo della situazione.

Dunque, qualche giorno fa come dicevamo, sul quotidiano, Il Messaggero, è stata pubblicata un’intervista in merito al rapporto tra Lorenzo Fragola e Fedez, le parole lette sono state queste: “Il rapporto, pessimo, durò pochissimo. Non aveva niente a che fare con il mio modo di vedere le cose. Era stato il mio giudice e in un momento in cui non sapevo di chi fidarmi mi aggrappai a lui. Non avevo molta scelta…Da parte sua non ricevetti alcun supporto…”.

Tra le varie dichiarazioni, Fragola ha poi parlato dei suoi attacchi di panico: “Andai in terapia per risolvere gli attacchi di panico: ma quelli erano gli effetti di qualcosa di più profondo, una forma di depressione. E naturalmente c’entrava anche il lavoro…”.

Le ultime parole di Lorenzo

Dopo aver letto questa intervista, Lorenzo Fragola, è apparso da poche ore sul suo profilo social, rilasciando questo nuovo aggiornamento: “alla domanda :” @fedez ti ha aiutato psicologicamente quando ti faceva da manager?” Ho risposto semplicemente “no!” Spiegando che non era il suo ruolo e che non centrava nulla. Da qui” nessun aiuto…”.

Vi riportiamo il post completo dove il cantante riporta le sue precisazioni in merito, terminando poi con un chiaro messaggio: “Ci tenevo a fare arrivare un messaggio che è stato completamente lasciato fuori ovvero: Sarebbe bello se tutte le case discografiche assumessero uno psicologo e un consulente psicologico per trattare gli artisti…”. Cosa ne pensate?