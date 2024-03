Morgan, altro che addio alla tv: le indiscrezioni parlano chiaro | Ecco dove lo vedremo

Morgan ha rilasciato una nuova dichiarazione, nella quale svela ai suoi fan dove vorrebbe tanto andare a lavorare il prossimo anno. Ecco che cosa ha svelato l’ex frontman dei Bluvertigo.

E’ il noto cantautore e personaggio televisivo, stiamo parlando di Morgan, il cui nome negli ultimi anni a questa parte, è stato spesso al centro dell’attenzione, non soltanto per le sue canzoni e per il suo indiscutibile talento.

Dopo diversi problemi successi negli ultimi periodi, abbiamo visto un suo temporaneo allontanamento dal mondo televisivo, anche se, dopo quello che ha dichiarato, potrebbe tornare davanti ad una telecamera, molto presto. Ecco che cosa è emerso dalle sue parole.

Il ritorno di Morgan in tv?

Morgan recentemente, ha rilasciato un’intervista a La Stampa, dove ha parlato un pò di tutto. Tra i vari argomenti ha trattato anche l’episodio intercorso a quel famoso Festival di Sanremo insieme a Bugo, il cui litigio epico, rimarrà probabilmente negli annali del festival. Ad ogni modo, dopo il monologo di Cristian Bugatti, recitato a, Le Iene:

“una mia canzone è stata distrutta in diretta mondiale, sono stato insultato davanti a milioni di persone, e la sofferenza generata da quell’evento è stata insopportabile, una cosa tremenda, che ha cambiato la mia vita e quella della mia famiglia…”, anche Marco Castoldi ha voluto rilasciare la sua opinione. Ecc che cosa ha dichiarato: “si dimentica che io quella sera al Festival gli ho fatto del bene facendo spettacolo; trovai il modo più gentile per fargli capire che si stava veramente comportando molto male con me…”. E’ palese pensare che questo botta e risposta tra i due cantanti, non finirà tanto presto.

Morgan direttore artistico di #Sanremo2025?

«Sono pronto. Quando si comincia?».

E aggiunge: «Sto per tornare in tv». (La Stampa)#StraMorgan pic.twitter.com/0AvvJpM1lR — Cinguetterai  (@Cinguetterai) March 4, 2024

Il nuovo direttore artistico?

Sempre a, La Stampa, Morgan ha rivelato in maniera sarcastica: “Sono pronto. Quando si comincia?”, in merito alla sua totale disponibilità, qualora dalla Rai lo chiamassero come prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo 2025. Ovviamente queste sue parole, come possiamo vedere anche dal tweet pubblicato da Cinguetterai, hanno diviso l’opinione pubblica con chi approverebbe questa possibilità e chi no.

Ovviamente questi sono solo pettegolezzi e supposizioni, nel senso che finché mamma Rai non comunicherà ufficialmente il nome del futuro conduttore di Sanremo, non possiamo fare altro che riportare tutti i nomi, dei possibili candidati emersi finora, cercando di ipotizzare chi potrà ottenere il lavoro. Ad oggi, di nomi emersi per questo ruolo, ce ne sono parecchi, per questo siamo curiosi di sapere, su chi puntate voi?