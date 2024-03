Chiara Ferragni, da Fazio con furore: il dettaglio in grande stile non passa inosservato | Ecco di che si tratta

Chiara Ferragni, dopo mesi di silenzio, torna in televisione da Fabio Fazio. Il dettaglio non è passato inosservato

Negli ultimi mesi, l’attenzione del mondo del gossip è rivolta sull’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. A seguito del caos scatenato dall’ormai celebre Pandoro Gate, la regina del web ha deciso di fornire la sua versione dei fatti dopo mesi di silenzio.

Chiara ha concesso un’intervista al Corriere della Sera in cui l’argomento principale è stata la pratica commerciale scorretta commessa in collaborazione con il brand Balocco. La Ferragni ha raccontato dello shock vissuto al momento della scoperta della notizia.

“ho saputo la notizia dalle agenzie, contemporaneamente a tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet terribili su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo?“, ha spiegato Chiara.

L’imprenditrice milanese continua a sostenere la tesi dell’errore di comunicazione: “Ci siamo resi conto che alcuni processi di analisi interna avrebbero potuto essere gestiti meglio“. Sulla donazione, invece: “È stata fatta subito dopo la firma del contratto [..] proprio perché l’importo di 50 mila euro era certo e slegato dalle vendite“.

Chiara Ferragni, l’intervista da Fabio Fazio

La versione ufficiale e probabilmente definitiva è stata fornita da Chiara Ferragni durante l’intervista concessa a Che Tempo che Fa. Per la prima volta dalla diffusione della notizia bomba, Chiara si è mostrata in televisione ed ha raccontato la sua versione a Fabio Fazio. “Mi sono trovata in mezzo ad un’ondata d’odio“, sono state le parole di apertura della regina del web.

“In tutto quello che ho fatto c’è sempre stata buona fede. Se qualcuno ha frainteso io restituisco tutto e non faccio più operazioni di questo tipo, col senno di poi sarebbe stato meglio scollegare commerciale e beneficenza“, ha ammesso Chiara. L’attenzione si è poi rivolta sulla presunta separazione con suo marito Fedez: “Ci sentiamo, perché siamo persone adulte che si vogliono bene. Non è che da un giorno a un altro chiudiamo i ponti. È un periodo di crisi, ne abbiamo avuti anche in passato, è una crisi un po’ più forte“.

Chiara Ferragni, il dettaglio non passa inosservato

“Io e mio marito ci allontaniamo, si pensa a strategia. Purtroppo non è strategia. È una cosa che mi dispiace, mi fa male“, ha raccontato Chiara Ferragni a Che tempo che fa. Fin dallo scoppio del Pandoro Gate, Chiara ha cercato di diffondere la sua versione, ma ogni suo gesto è stato considerato studiato dal suo team, a partire dal videomessaggio di scuse fino alla mancata presenza alla Fashion Week.

Durante l’intervista concessa a Fabio Fazio, un dettaglio non è passato inosservato. Consapevole del clamore mediatico di quell’intervista, Chiara ha preferito mostrarsi con un look neutro optando per un tailleur nero. La Ferragni è andata sul sicuro per evitare di attirare troppa attenzione su di sè e spostare il focus dalle sue dichiarazioni.