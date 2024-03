Cristiano Malgioglio, finalmente spunta cosa davvero detesta il paroliere: la gaffe assurda in diretta tv | Fabio Fazio nel panico

Caos a Che tempo che fa, la gaffe di Cristiano Malgioglio mette in imbarazzo Fabio Fazio il quale cerca “sostegno” dagli altri ospiti. E’ stato un momento esilarante che resterà negli annali del suo show.

Cristiano Malgioglio non ha bisogno di molte presentazioni, in quanto è impossibile non conoscerlo. In primis per il suo tipico abbigliamento che è diventato ormai il suo biglietto da visita negli ultimi anni, ma soprattutto per il suo ruolo lavorativo come cantautore e paroliere.

Nel corso delle sue varie ospitate i follower l’hanno seguito sempre con tanta simpatia, come nel periodo in cui è stato un concorrente del Grande Fratello Vip, in quell’anno la maggior parte dei meme che giravano in rete erano proprio dedicati a lui. Per questo non stupisce che la gaffe fatta a Che tempo che fa abbia fatto tanto divertire il pubblico, mettendo in imbarazzo il povero Fazio.

La gaffe di Cristiano Malgioglio

Tra l’altro, in merito proprio a Cristiano Malgioglio, anche quest’anno, da quello che si vocifera, tornerà a vestire i panni di giudice del serale, ad Amici di Maria De Filippi. A fine mese inizierà la fase finale del talent Mediaset e come abbiamo visto nella scorsa puntata, qualche maglia oro è stata già assegnata. In merito al paroliere, sui social ha elogiato una delle allieve di quest’anno, cioè Sara Toscano: “Sara è particolare, molto interessante. Ci si vede presto. Abbraccio a tutti”.

Chissà se Lorella Cuccarini concorderà con la preferenza che sembra aver dimostrato Malgioglio e consegnerà la famosa maglia del serale anche alla sua giovane allieva?

questi 2 minuti di puro CAOS sono in estasi totale #CTCF pic.twitter.com/Zi4VVssr5r — OPI | Ricchi e Poveri in top10 nel 2024 era (@opiquellovero) March 3, 2024

Una puntata esilarante

Tornando a noi, l’ultima puntata andata in onda di Che tempo che fa, ha visto sopraggiungere un siparietto veramente molto simpatico tra Cristiano Malgioglio e gli altri presenti. Dopo che il personaggio pubblico ha dichiarato: “le patate le detesto”, non solo all’interno della pasta come parlavano ma in qualunque piatto, è iniziata tutta una serie di gaffe e doppisensi che hanno fatto ridere tutti quanti.

E’ inutile che stiamo a riportarvi le battute, per questo vi alleghiamo il video, pubblicato dalla pagina Twitter, OPI | Ricchi e Poveri in top10 nel 2024 era, al cui video ha dichiarato: “questi 2 minuti di puro CAOS sono in estasi totale #CTCF”. Vi consigliamo di guardarlo perchè vi divertirete molto di più a vederlo con i vostri occhi, piuttosto che a leggere le battute. In tutto questo, il povero Fabio Fazio, in visibile imbarazzo cercava sostegno, ma dopo le battute ironiche di Simona Ventura e Mara Maionchi è stato subito palese che non l’avrebbe ottenuto.