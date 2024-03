Giulia Salemi, finalmente svela tutto: ecco cosa è successo tra lei e Pierpaolo Petrelli | Altro che coppia perfetta

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, altro che favola d’amore. L’influencer ha raccontato tutto sulla loro relazione

Giulia Salemi è un celebre personaggio del mondo dello spettacolo che ha conquistato l’Italia intera con la sua bellezza acqua e sapone. Nasce a Pavia nel 1993 ed è italo persiana. Tuttavia, queste origini le hanno causato qualche problema di discriminazione durante l’adolescenza.

Da sempre appassionata al mondo dello spettacolo, nel 2012 ottiene la sua grande occasione e partecipa al programma “Veline“. La notorietà aumenta grazie al concorso di bellezza Miss Italia che le dona tanta visibilità.

Nel 2015 partecipa a Pechino Express insieme a sua madre. Il loro rapporto colpisce il pubblico per la simpatia e la positività che emanano, ma soprattutto per la determinazione nell’affrontare tutte le tappe previste dal reality. Tre anni dopo diventa una concorrente del Grande Fratello.

Il fidanzamento con Francesco Monte occupa le principali riviste di gossip e cronaca rosa, ma terminata l’esperienza del reality giunge al capolinea anche la loro love story. Nel 2020 Giulia torna nella casa più spiata d’Italia e questa volta si innamora perdutamente di Pierpaolo Pretelli.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la storia d’amore

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si incontrano per la prima volta nella casa del Grande Fratello. Tra loro è evidente la complicità e la passione, ma una volta fuori dal reality ufficializzano il loro amore. La data scelta per il loro anniversario è il 26 dicembre, ovvero il giorno in cui si sono scambiati il primo bacio.

“Io volevo tenere il 2 marzo, il giorno in cui Pier è uscito dalla casa“, ha raccontato Giulia con un video postato sui social network. I due innamorati hanno condiviso tutta l’esperienza del reality, ma Giulia è uscita dalla casa un paio di puntate prima di Pierpaolo: “La prima cosa che fece Pier appena arrivò in studio, mi guardò e mi si spezzò il cuore“.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tutt’altro che coppia perfetta

Sono trascorsi ormai 3 anni dal giorno in cui Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno ufficializzato la loro relazione. L’Italia intera si è appassionata e al loro amore tanto da essere soprannominati “I Prelemi“. Nonostante la forte complicità, Giulia ha ammesso che anche loro hanno vissuto momenti di tensione “come succede nella vita di tutti quanti e di tutti i giorni“.

Nel corso dei tre anni, i due fidanzati si sono allontanati e nel video pubblicato su Tik Tok, Giulia ha raccontato: “Ho capito che la coppia perfetta non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d’opera e il proprio equilibrio. [..] Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro“.