Gf, arriva il perdono di un noto concorrente: dopo la bufera arriva sempre il sole | Ecco cosa è successo nella notte

Pace fatta al Grande Fratello, il gieffino ha stupito tutti quando ha preso quella decisione. Ecco che cos’è successo tra i due, il sole è tornato a brillare su di loro.

Lo ammettiamo, nessuno avrebbe mai potuto prevedere i vari epiloghi che sta prendendo questa attuale edizione del Grande Fratello, in quanto un colpo di scena dopo l’altro, sta lasciando sempre di più i fan senza parole. Non si sa cosa succederà da adesso fino alla fine del reality, in quanto i giochi sono ancora aperti e potrebbe realmente succedere ancora di tutto.

Come per esempio il gesto compiuto da questo noto gieffino nei confronti di un’altra ha dell’incredibile, in quanto le cose tra i due sembravano essere compromesse ormai per sempre. Ecco che cos’è successo nella notte, diciamo che la bufera e le nuvole grigi hanno lasciato il posto al sole e al cielo limpido tra di loro.

Il perdono del noto concorrente del GF

Al Grande Fratello è proprio vero, riusciamo a vedere di tutto. Se da un lato c’è il gieffino che fa pace con la gieffina, dall’altro c’è una nota attrice di mamma Rai, che sicuramente non parla di perdono nel suo post. Spieghiamoci meglio! In pratica, dopo l’ultimo confronto, sicuramente non molto pacato tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares, a prendere le parte dell’attrice di soap degli anni ’80, ci ha pensato l’interprete della soap della Rai, Un posto al sole.

A parlare è stata Nina Soldano, la Marina della storia, la quale non ha digerito il confronto tra le due attrici: “Trovo davvero riluttante che una donna di “spessore” come Beatrice Luzzi vada contro Grecia Colmenares in un modo così bieco…Grecia ho avuto il privilegio di conoscerla sul set e vi posso garantire che è una donna intelligente…”. Queste sue parole hanno diviso l’opinione pubblica con chi le ha dato ragione e chi invece ha supportato la Luzzi.

Pace fatta

In merito al perdono invece, qualche giorno fa abbiamo assistito al riavvicinamento tra Giuseppe e Anita, come leggiamo sul sito di gossipetv.com, i quali sono tornati amici, con grande dispiacere di Beatrice, la quale pensava di aver fatto un passo avanti con Garibaldi. Il giovane ha però fatto capire alla Olivieri che nonostante tutto, le cose non saranno più come prima tra loro e che spera di viversi questa amicizia, fuori dai riflettori, una volta che entrambi saranno fuori dalla Casa.

Non si sa come andrà a finire tra i due, anche perchè durante la puntata del 4 marzo, si sono battibeccati parecchio. Non ci resta che attendere i prossimi giorni.