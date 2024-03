Antonella Clerici, l’annuncio in diretta televisiva lascia tutti sconvolti: tutta colpa di una famosissima ospite

Antonella Clerici, svelata la notizia shock in diretta televisiva. Nessuno poteva aspettarsi quella risposta

Antonella Clerici è uno dei volti più celebri della televisione italiana che dagli Ottanta occupa un posto fisso nei palinsesti Rai. Sempre sorridente e con un’energia da vendere, la conduttrice milanese ha conquistato l’affetto di milioni di telespettatori con i suoi programmi culinari.

Con oltre 30 anni di carriera alle spalle, Antonella è diventata la regina dei cooking show e la ricordiamo per la sua lunga presenza a “La prova del cuoco“. Il varietà le ha permesso di conquistare tanta popolarità di cui gode ancora oggi.

La Clerici però non è celebre solo per la sua carriera professionale, ma anche per le storie d’amore che hanno occupato le prime pagine delle riviste di gossip. Con ben due matrimoni alle spalle, Antonella ha messo al mondo Maelle, che oggi ha 15 anni, con Eddy Martens.

La conduttrice di Legnano ha un rapporto speciale con la sua bambina basato sulla fiducia e sulla complicità. In una vecchia intervista, Antonella ha raccontato anche degli episodi di bullismo nei confronti di Maelle dovuti alla notorietà della sua professione.

Antonella Clerici, la regina delle cucine italiane

Antonella Clerici è un grandissimo personaggio della televisione italiana che ha conquistato il successo nei lontani anni Ottanta. Con la sua professionalità ha raggiunto obiettivi straordinari ed oggi è la conduttrice del daytime “È sempre mezzogiorno“.

La regina dei cooking show dimostra costantemente di avere un grandissimo talento nell’intrattenere il pubblico italiano. Il programma Rai, in onda dal 2021, sta riscuotendo un grandissimo successo e in ogni puntata ci sono moltissimi ospiti speciali.

Antonella Clerici, l’annuncio in diretta televisiva

Antonella Clerici dal 2021 è al timone di “È sempre mezzogiorno“, il cooking show in onda su Rai 1 in cui affronta anche temi di attualità con gli ospiti presenti in studio. Nella puntata del 6 marzo Antonella è stata affiancata dalla bellissima Diletta Leotta che ha parlato del suo amore per Loris Karius, il calciatore tedesco che le ha donato la gioia di diventare mamma di Aria.

“Fa molto ridere questa cosa del mio innamoramento per lui, andrebbe chiesto a quelle amiche a cena con me la sera che l’ho conosciuto. Qualcosa che è stato a pelle, immediata, come una chimica, un’alchimia, un’energia che senti“, ha raccontato la conduttrice siciliana. Antonella, quasi per scherzo, le ha chiesto per quando sono previste le nozze e con gran sorpresa, Diletta ha comunicato che sposerà Karius a giugno.