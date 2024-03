“Quishing”, la truffa del momento: solo per questo errore rischi di perdere tutti i tuoi risparmi

Attenzione alle truffe online: diventano sempre più frequenti e pericolose. Il quishing non promette nulla di buono

Nell’epoca della digitalizzazione, le truffe online sono diventate un vero e proprio nemico da affrontare. Complice la pandemia che ha ampliato l’uso dei media, gli attacchi informatici sono diventati ancor più potenti e difficili da fronteggiare.

Il modus operandi dei truffatori va al passo con i tempi e tendono ad implementare nuove strategie sempre più sofisticate. La nostra attenzione ai dati che inseriamo sui social o ai strani messaggi che riceviamo potrebbero essere delle ottime strategie per reagire a queste attività fraudolente.

La criminalità informatica è terrificante poichè sono quasi tutte legate all’uso illecito dei dati sensibili e personali. Secondo un esperimento condotto dalla Commissione Europea in materia di cibersicurezza, circa i due quinti della popolazione europea hanno sperimentato in prima persona queste violazioni della sicurezza informatica.

Le truffe più diffuse sono quelle negli acquisti, in cui il truffatore mette in vendita prodotti ad un prezzo eccessivamente conveniente. Attenzione poichè, nei casi in cui il costo è stranamente basso, si nasconde una possibile truffa.

Le truffe online: attenzione al romanticismo

Nel corso degli anni, i truffatori hanno inventato milioni di strategie per ingannare il popolo del web. La più comune resta sempre la truffa “romantica”. La vittima viene adescata sulle principali piattaforme di dating o di social network e viene messa in atto una vera e propria strategia per ammaliarla.

Frasi d’amore e narrazioni convincenti su disagi puramente inventati possono nascondere un secondo fine. Il truffatore, dopo aver instaurato un certo tipo di relazione online, passa alla seconda fase del piano: ovvero quella di richiedere un aiuto economico per una difficoltà personale, come ad esempio assistere un parente malato. In quel caso, evitate di farvi cogliere dal dispiacere e dalla pena poichè dietro quel comportamento si nasconde una vera e propria truffa.

La truffa del Quishing

Per fronteggiare le truffe online è necessario prestare attenzione ogni volta in cui ci vengono richiesti dei dati personali o sensibili da inserire sul web. Una maggiore concentrazione può evitare di inciampare in grossi rischi. Una delle truffe del momento è il Quishing.

Si tratta di una minaccia enorme che rischia di prosciugare il conto in banca delle vittime. Nei messaggi di posta elettronica arriva un misterioso QR Code e la vittima, scansionando il codice, viene rimandata su una pagina web molto simile a quella della propria banca. Viene richiesto l’inserimento dei propri dati e in maniera del tutto inconsapevole, la vittima dà la possibilità al truffatore di accedere alle proprie informazioni e al proprio conto in banca.