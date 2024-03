Selvaggia Lucarelli, accusa ancora una volta i Ferragnez: quello che succede è davvero orripilante

Selvaggia Lucarelli dice la sua contro I Ferragnez, soprattutto dopo l’ospitata di Chiara Ferragni a Che tempo che fa da Fabio Fazio. Ecco quali sono state le parole della nota giornalista in merito.

E’ caos in questi giorni per I Ferragnez, in quanto la loro vicenda personale e lavorativa, ha diviso l’opinione pubblica. Tutti vogliono dire la loro e tra i vari commenti che abbiamo letto, spicca quello di Selvaggia Lucarelli.

La nota giornalista ha voluto dire quello che pensa della Ferragni e di Fedez, dopo l’intervista dell’influencer da Fabio Fazio a Che tempo che fa. Inevitabilmente anche la sua opinione ha diviso l’opinione pubblica, generando dei botta e risposta tra i follower della giornalista e quelli della coppia.

Il commento di Selvaggia Lucarelli

Da un lato abbiamo Selvaggia Lucarelli, dall’altro Fedez e Chiara Ferragni. Le opinioni che ha rilasciato la giudice di Ballando con le stelle, arrivano dopo l’ospitata di Chiara da Fabio Fazio al suo Che tempo che fa. Dopo essere stati avvisati dal Tar e dal Codacons, i fan hanno notato che l’intervista è stata molto più pacata e generica di quello che avrebbero pensato, non parlando dell’argomento tabù del “pandoro”.

La Ferragni ha parlato di diversi aspetti della sua vita, inclusa quella ormai evidente crisi matrimoniale, anche se finora nessuno dei due ha ufficializzato nulla. Chiara si è limitata a rispondere così a Fazio. in merito al marito: “Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che chiudiamo i ponti, è un periodo di crisi, ma ne abbiamo avuti anche in passato, questa è un po’ più forte…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Fatto Quotidiano (@ilfattoquotidianoit)

L’opinione della giornalista

Il giorno dopo che si è tenuta l’intervista da Fabio Fazio al suo, Che tempo che fa, con ospite Chiara Ferragni, sono stati in molti che hanno rilasciato la propria opinione. Tra questi c’è anche quello di Selvaggia Lucarelli la quale ha dichiarato: “Ci tocca poi lo strazio di sentire LEI dire che ogni tanto bisogna mettere via il telefono perché la vita vera sta fuori, l’ha imparato in questi mesi…”.

E infine: “Pur di accorciare le domande sul Pandoro, il conduttore si trasforma in un Signorini qualunque e dedica la metà dell’intervista alla crisi con Fedez. Suo marito, insomma, usato come arma di distrazione di massa…”. Queste sue parole hanno diviso l’opinione pubblica, con chi le ha dato ragione e chi dà ragione all’influencer. Dopo aver letto entrambe le campane, voi cosa ne pensate?