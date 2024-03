Gf, un ex gieffina svela tutta la verità tenuta nascosta per anni: quello che ha confessato è da brividi

Ecco che cosa ha svelato un’ex gieffina in merito alla sua vita privata. Dopo tanto ha voluto parlare a cuor leggero ai suoi fan, raccontando alcuni punti di lei che probabilmente ad oggi in pochi sapevano.

Il Grande Fratello, a prescindere dall’edizione, è uno di quei reality che più o meno, ha sempre tenuto incollato davanti alla televisione milioni di spettatori. Le persone si affezionano alla storia, ai personaggi, alle relazioni amorose o di amicizia che possono nascere e così via.

L’ex gieffina di cui vi parleremo oggi è un personaggio molto amato, non solo da quando è entrata al noto reality Mediaset, ma i follower la seguivano già da prima. In un’interessante intervista ha voluto rilasciare dei dettagli che hanno aiutato i fan a conoscerla meglio. Ecco che cosa ha dichiarato.

La rivelazione dell’ex gieffina

L’ex gieffina ha fatto tesoro non solo della sua partecipazione al reality Mediaset, ma anche al suo viaggio che ha compiuto quest’anno nell’edizione di Pechino Express – La Rotta del Dragone, la cui messa in onda inizierà il 7 marzo su Sky Uno. Come ha dichiarato lei stessa al settimanale Chi, questo percorso l’ha cambiata: “Prima mi arrabbiavo se mi si rompeva un’unghia, adesso capisco la fortuna che ho…”.

Tra le varie rivelazioni poi ha svelato di quell’episodio avvenuto quando lei aveva 18 anni e l’ex calciatore le scrisse in privato: “metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutati, non so quante lo avrebbero fatto e lo feci sapere. Non lo rifarei: il mio numero finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip…”. Sicuramente l’influencer è molto cresciuta e maturata nel corso degli anni, come avviene di consueto, con lo scorrere dell’età. Ad ogni periodo un’esperienza, le quali aiutano una persona a maturare e a capire come incentrare la propria vita.

Attualmente è single

Avete capito chi è l’ex gieffina di cui stiamo parlando? Bravissimi è proprio lei, Antonella Fiordelisi, la quale si è raccontata senza filtri al settimanale Chi, parlando di diversi aneddoti che riguardano la sua vita. Oltre a Pechino Express e al Grande Fratello Vip, ha parlato della fine della storia d’amore con Edoardo Donnamaria: “Appena usciti ci sembrava di vivere un film, eravamo molto presi. Ma non è andata come speravamo, oggi mi sento migliore anche grazie a questa esperienza”.

E anche del breve flirt avuto con Gugliemo Vicario: “Un ragazzo a modo, educato, ma non ci siamo trovati e siamo rimasti in buoni rapporti…Non c’è di mezzo alcun tradimento, abbiamo deciso entrambi…”. Ad oggi Antonella Fiordelisi: “Mai stata più single di così”.