Francesco Totti altro che calciatore: quello che fa oggi lascia davvero desiderare

Francesco Totti, ha partecipato ad una nuova iniziativa che ha diviso l’opinione pubblica, in quanto si sa, dopo i recenti casi, molti follower sono scettici. Ecco dove vedremo l’ex calciatore.

L’ex calciatore Francesco Totti è sempre sotto i riflettori e il suo nome per un motivo o per l’altro è sempre sulla bocca di tutti. I fan hanno esultato con lui, hanno pianto per quei rigori mancati, si sono arrabbiati per quelle partite perse e poi si sono rattristati per com’è finita la sua storia da sogno con Ilary Blasi.

Purtroppo la vita ha uno strano senso dello humour e proprio quanto sembra che tutto sia chiaro e lineare, scoppia “una bomba”, che rimette in gioco tutto quanto. La vita di Francesco ha subito notevoli scossoni dopo il suo addio al mondo del pallone. Ma il capitano cade sempre in piedi, motivo per cui non sorprende che anche lui abbia voluto sostenere questo tipo di progetto. Ecco cosa fa oggi.

Francesco Totti da calciatore a questo

Francesco Totti, dopo la separazione da Ilary Blasi, con la quale ha ancora un processo in corso, a prescindere dalla loro storia e dal modo in cui si stanno svolgendo i fatti, stanno ufficialmente cercando di voltare pagina. Lui con Noemi Bocchi, lei con Bastian Muller. In merito ai vari flirt, presunti o meno, attribuiti all’ex capitano della Roma, a parlare oggi è Samantha De Grenet, la quale ha raccontato di quella breve frequentazione che i due hanno avuto in passato, dopo la fine della sua storia con Maria Mazza.

Ecco che cosa ha dichiarato: “Sono stati momenti bellissimi ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Poteva accadere, certo…Totti è un ragazzo buono e non se l’è mai tirata, era uno normale anche allora. Ma io ero troppo amica della sua ex Maria Mazza…”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti)

L’uovo di Pasqua “der Pupone”

Tornando a noi, anche Francesco Totti ha voluto aderire ad un’iniziativa benefica e si sa come oggi questo argomento sia molto delicato. Ad ogni modo, l’ex calciatore contribuirà con la vendita delle uova di Pasqua con “la sua faccia”, per sostenere la ricerca del Campus Biomedico di Trigoria sulle patologie muscolo-scheletriche degli anziani. Per evitare “errori di comunicazioni”, sul post dell’iniziativa, l’ex marito di Ilary, ha specificato che per ogni uovo venduto, 0.30 centesimi saranno devoluti in beneficenza.

Ovviamente i commenti a questa iniziativa abbondano, con chi è fiero del gesto dell’ex capitano della Roma, chi ironizza in merito allo scandalo del “pandoro gate”, come per esempio Selvaggia Lucarelli che a tale post ha risposto: “Madonna Francè, ti prego non fa’ casini che me vojo riposà” e chi ancora sostiene come quei 30 centesimi siano irrisori rispetto al costo dell’uovo di Pasqua. Ad ogni modo, almeno per il momento l’uovo in questione non è ancora fruibile, probabilmente sarà reso disponibile nei prossimi giorni.